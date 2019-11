Sinds donderdagavond zitten station Amsterdam-Zuid en A10-zuid potdicht. Gemeente: ‘Blijf thuis!’

Werkzaamheden aan de Zuidasdok, waarbij een deel van de ringweg A10 bij de Zuidas onder de grond verdwijnt. Beeld Lex van Lieshout / ANP

De zuidelijke ringweg A10 is gedurende die periode gesloten, wegens de aanleg van een tunnel onder die weg. Ook treinreizigers naar of via station Amsterdam-Zuid wachten zware dagen. Pas in de loop van zondag is aangepast treinverkeer weer mogelijk. De gemeente Amsterdam heeft één advies: ‘Blijf thuis.’

Vooral vrijdag wordt een chaos voorzien, omdat het advies niet bij eenieder is binnengekomen. Op een normale werkdag is de A10-zuid in de ochtendspits goed voor 10 duizend auto’s per uur. Station Amsterdam-Zuid behoort met gemiddeld 61 duizend in- en uitstappers per dag tot de top-8 van drukste stations.

Op termijn is het de bedoeling dat dat station nog meer passagiers verwerkt: het bouwen op en nabij de Zuidas is nog lang niet voorbij. Tussen alle prestigieuze hoofdkantoren van bedrijven als ABN Amro en vooral advocatenbureaus verrijzen straks nog meer hotels en woningen. Het station zelf krijgt vier in plaats van zes sporen en moet het vertrek- en eindpunt worden van internationale treinen als de Thalys en de Eurostar.

Vrijdagavond wordt begonnen met de noodzakelijke vernieuwing van het station. Er wordt een 70 meter lange, 12 meter brede en 2 meter dikke betonnen plaat op zijn plaats geschoven. Het gevaarte van ruim drie miljoen kilo vormt het dak van de Brittenpassage, een nieuwe tunnel onder het spoor die beide kanten van de Zuidas verbindt.

‘Sleutelproject’

Het werk aan het station neemt nog jaren in beslag en gaat zeker door, wat niet gezegd kan worden van het ‘sleutelproject’ (rijksterm voor belangrijkste infrastructurele werken) waarvan het deel uitmaakt. Of het miljardenproject Zuidasdok nog wordt uitgevoerd is ongewis. Het gaat dan om het verdiept aanleggen en verbreden van de A10-zuid in combinatie met de stationsuitbreiding.

Minister Cora van Nieuwenhuizen beslist komend voorjaar of de Zuidasdok al dan niet in afgeslankte vorm doorgaat. Bouwers zeggen minstens een half miljard euro extra nodig te hebben. Het werk aan de weg ligt al geruime tijd stil. Aan het station wordt wel gewerkt.

De huidige tunnel onder het spoor, de Minervapassage, wordt verbreed, de Brittenpassage wordt de tweede onderdoorgang. Er komt nog een derde bij: de Vivaldipassage. Het station zelf ligt ingeklemd tussen de rijbanen van de A10-zuid. Behalve voor werkers op de Zuidas is het het ‘thuisstation’ van studenten aan de Vrije Universiteit. Ook is het sinds 16 maanden het eind- en beginpunt van de Noord-Zuidlijn.

Die metroverbinding blijft dezer dagen wel intact. Ook blijft de Zuidas redelijk bereikbaar per tram en bus. Niettemin herhaalt de gemeente de oproep: ‘Blijf thuis!’ Vrij naar de Franse 17de-eeuwse denker Blaise Pascal: ‘Alle ellende in de wereld komt voort uit het feit dat de mens niet rustig thuis blijft zitten.’