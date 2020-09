Sinds de coronacrisis importeren we flink meer bananen en avocado’s – drie grafieken

Beeld BELGA

Hoewel de totale overzeese aanvoer in goederen in containers daalde in deze periode met 1,6 procent, steeg de aanvoer in fruit met 5,3 procent. Fruit omvat nu 57 procent van de totale aanvoer van gekoelde goederen in containers over zee. Groente doet het minder goed, de import daalde over dezelfde periode met 23,9 procent naar 354 duizend ton.

5 miljard bananen

Er werden met name meer bananen vervoerd in het eerste halfjaar van 2020, er was een toename van 14 procent ten opzichte van een jaar eerder, tot 844 duizend ton. In koelschepen (anders dan koelcontainers) werd nogmaals 155 duizend ton aan bananen aangevoerd. Uitgaande van een gemiddeld gewicht van 200 gram per banaan, komt dit neer op ongeveer 5 miljard bananen.

Ook avocado’s werden vaker verscheept, de aanvoer steeg met 33 procent naar 225 duizend ton in het eerste halfjaar van dit jaar. Met de mandarijnen ging het minder, de toevoer per koelcontainer stagneerde met 29 procent.

Amsresfoort -doos bananen. foto raymond rutting / de volkskrant Beeld raymond rutting

Ecuador: de grootste groeier

Ruim een kwart van alle goederen die in koelcontainers Nederland bereiken (bijna 1,5 miljoen ton) is afkomstig uit drie landen. Brazilië, Zuid-Afrika en Panama leveren elk bijna een half miljoen ton aan goederen dit eerste halfjaar.

Ecuador is echter de grootste groeier wat betreft de aanvoer naar Nederland. De aanvoer gekoelde goederen vervijfvoudigde ten opzichte van vorig jaar, naar 302 duizend ton.