Sinds 1945 stierven er niet zo veel Nederlanders in één jaar

Begrafenisstoet per fietst in Amsterdam. Beeld Hollandse Hoogte / Sabine Jooste

In absolute zin is dit het hoogste sterftecijfer ooit, maar ook omgerekend naar inwonertal overleden sinds 1945 niet zoveel Nederlanders in één jaar. De sterfte neemt sinds eind september weer toe. Vorige week gingen bijna vierduizend Nederlanders dood, achthonderd meer dan het CBS had verwacht als er geen corona was.

In de tweede golf overleden tot nu toe ruim zesduizend mensen meer dan verwacht. Tijdens de eerste golf was de oversterfte bijna negenduizend. In die periode overleden ruim tienduizend mensen waarbij covid-19 de vastgestelde of vermoedelijke doodsoorzaak was. Deze verhoogde sterfte wordt dus volledig verklaard door corona. Voor de tweede golf zijn de statistieken over doodsoorzaken nog niet gepubliceerd.

Midden in de zomer nam het aantal overledenen ook toe, maar dit kwam door de hoge temperaturen. De rest van het jaar was er juist sprake van ondersterfte, zoals meestal na een periode van verhoogde sterfte. De totale oversterfte voor 2020 wordt geschat op dertienduizend.

In de griepgolf van 2018 overleden 9.444 meer mensen dan verwacht. De oversterfte was tijdens deze griepepidemie ongeveer gelijk aan die in het voorjaar van 2020, maar dit was zonder strenge maatregelen. In 2018 overleden in totaal 153 duizend Nederlanders, negenduizend minder dan in de eerste 51 weken van 2020.

Het aantal sterfgevallen blijft vooralsnog stijgen. Vorige week gingen achthonderd mensen meer dood dan normaal voor deze periode. Het RIVM meldde in die week 452 overledenen door corona. Dit aantal is lager omdat alleen mensen worden geteld waarbij het virus met een test is vastgesteld, er vertraging kan zijn in de rapportages en het niet verplicht is sterfgevallen aan de GGD te melden.

Vooral bij mensen die zorg ontvangen in het kader van de Wet Langdurige Zorg, zoals verpleeghuisbewoners, blijft de sterfte sterk verhoogd. In de week tot 20 december overleden 1.650 WLZ-zorggebruikers, 37 procent meer dan normaal. Voor de rest van de bevolking was de oversterfte vorige week 18 procent.

In de week voor Kerst stierven bijna evenveel vrouwen als mannen. Tot nu toe was de sterfte bij mannen hoger dan normaal, terwijl in Nederland meer oudere vrouwen dan oudere mannen wonen.

Nog steeds sterven vooral ouderen door corona. De meeste sterfgevallen zijn 80-plussers, 2.250 overledenen, maar bij mensen tussen de 65 en 80 was het verschil met de gebruikelijke sterftecijfers relatief het grootst. In deze leeftijdsgroep stierven 1.250 mensen, een oversterfte van driehonderd.

Er overleden van 14 december tot 20 december bijna vijfhonderd mensen jonger dan 65 jaar, vijftig meer dan verwacht voor deze tijd van het jaar.