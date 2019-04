‘Sin Maarten’ is een aantrekkelijk eiland voor toeristen - en voor criminele bendes die geld witwassen

Er is veel mogelijk op Sint Maarten als je met zwart geld zit en het eiland wil dat voorlopig zo houden. ‘Ik denk dat we van het criminele geld nog niet eens de helft binnenhalen.’

De deuren staan open, de man van de bewaking maakt een zeer ontspannen indruk. In het Casino Royale, het grootste gokpaleis van Sint Maarten, is iedere volwassen bezoeker van harte welkom – van dame in galajurk tot ongeschoren toerist in korte vakantiebroek. Alleen de dollarbiljetten doen er immers toe.

Identificeren? Registreren? In Nederland is het al een poos verplicht. Want als het casino weet wie het als gast in huis heeft, kan het ook beter in de gaten houden wie de mensen zijn die er komen om zwart geld wit te wassen. Niet dat het vaak voorkwam, in Nederland, maar het gebeurde wel. Op Sint Maarten, een autonoom land binnen het koninkrijk, geldt de verplichting niet.

Tijd om te gokken dan. Het Casino Royale kreeg in september 2017 een paar enorme dreunen van de orkaan Irma, maar richtte zich eind vorig jaar in al zijn glitter en glorie weer op. Er zijn honderden slotmachines (de gokkasten die vroeger ‘eenarmige bandieten’ werden genoemd) en meer dan twintig tafels voor blackjack en roulette. Rechts aan de zijkant, door een lage glazen wand gescheiden, is de speciale pokerruimte.

Het Casino Royale, het grootste gokpaleis van Sint Maarten.

Er valt heel wat te verdienen – soms zelfs voor de gasten. Een vriendelijke medewerker vertelt hoe in de grote ruimte aan de achterkant, die meestal wordt gebruikt voor de live-optredens van muzikanten, onlangs een groot internationaal pokertoernooi werd gehouden. ‘De winnaar ging naar huis met 250 duizend dollar!’ In contanten? ‘Ik hoorde van wel. Maar misschien was het een cheque.’

Sint Maarten weigert de strijd tegen dubieuze financiële transacties aan te gaan. Het loopt hierdoor de kans om, met landen als Noord-Korea en Iran, op een zwarte lijst terecht te komen.

Is het mogelijk om hier crimineel geld wit te wassen? Dit casino wordt daarvan nadrukkelijk op geen enkele manier verdacht. Feit is wel dat de spelers bij de roulettetafel hun inzet rechtstreeks met dollarbiljetten uit eigen zak kunnen overhandigen aan de croupier, die er ter plekke speelfiches voor teruggeeft. En wie geluk heeft in het spel kan de extra opbrengst met een winstverklaring weer het speelhuis uit krijgen.

Sin Maarten

Rond tien uur op een doordeweekse avond loopt het niet echt storm, maar is het toch aangenaam druk. Een vrolijke toerist kiest voor een enorme slotmachine die ‘China Mystery’ heet; een zestal ernstige Chinezen in het casino houdt zich met het kaartspel bezig. Binnen roken, aan de speeltafel, is geen enkel probleem. Bij het roulettespel haalt een man flink wat winstfiches binnen. ‘I love you, baby’, vertrouwt hij opgetogen de vrouwelijke croupier toe. ‘I love you too’, antwoordt zij.

Sint Maarten kent twaalf casino’s met een officiële licentie, op een bevolking van circa 40 duizend mensen en mogelijk nog zo’n 30 duizend illegale inwoners, plus natuurlijk de bijna twee miljoen bezoekers die het Caribische eiland jaarlijks ontvangt. Sommige gokhuizen hebben een reputatie als witwascentrum, zij het niet zozeer voor het criminele geld van klanten, maar juist voor dat van de eigenaren en hun soms nogal duistere contacten.

Dit type witwassen is mogelijk doordat er veel te weinig zicht is op de omzet van de casino’s en de herkomst van het geld dat er binnenkomt. Dan kunnen eigenaren een fictieve, veel hogere omzet doorgeven dan zij hebben gerealiseerd en hierover keurig belasting betalen. Het geld dat dan overblijft, kan op een bankrekening worden gezet. Waarmee zwart contant geld netjes wit geld is geworden. En wat werkt in casino’s, werkt ook in andere bedrijven, zoals restaurants, loterijwinkels, makelaardijen, of firma’s voor autoverhuur.

Op het keurig afdragen van belastingen valt overigens op ‘Sin Maarten’ (zoals het eiland zichzelf soms naar analogie van ‘Sin City’ Las Vegas afficheert) nog wel wat af te dingen. ‘Ik denk dat we van het criminele geld nog niet eens de helft binnenhalen’, zegt Ligia Stella, de als deskundig en ervaren bekendstaande vrouw die op het eiland leiding geeft aan het zogeheten MOT, het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Belastingontduiking is er nog steeds een fors probleem.

Neem het aantal financiële transacties waaraan mogelijk een luchtje zit. Over 2017 en 2018 kwam het MOT tot een totaal van 53 duizend ‘ongebruikelijke’ transacties, met een tegenwaarde van 16,6 miljard dollar. Omgerekend is dat bedrag zo’n zeven keer hoger dan het Bruto Nationaal Product van Sint Maarten, al zijn de transacties soms ‘cumulatief’, wat betekent dat dezelfde geldovermaking door meerdere betrokkenen wordt gemeld. Het aantal ‘verdachte’ financiële transacties bedroeg in die periode 1.700, waarbij het ging om een totale waarde van 163 miljoen dollar.

Godfather

Ook een zegsman van het Openbaar Ministerie (OM) op Sint Maarten noemt het Caribisch eiland ‘aantrekkelijk voor criminele bendes die geld witwassen’. De wetgeving die dit moet tegengaan, is nog altijd onvoldoende. Wie kijkt naar het totale beeld van de misdaad op Sint Maarten, aldus de zegsman, ziet dan ook ‘een relatief hoge concentratie witwascriminaliteit’. Het OM werkt op het eiland nauw samen met het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties om het witwassen te bestrijden.

Binnen in het Casino Royale is het aangenaam druk.

Wat daarbij opvalt, zijn de stevige banden die op Sint Maarten vaak bestaan tussen lokale politici en al dan niet internationale zakenlieden. Een voorbeeld, onder de nodige andere, is Franklin Meyers, een parlementslid voor de partij die momenteel op het eiland de regering vormt. Zijn broer is verbonden aan het ‘adult entertainment’ op Sint Maarten, oftewel de prostitutie. En volgens twee betrouwbare bronnen kwam Meyers eerder niet door een screening voor het premierschap, omdat hij een casinolicentie waarover hij met zijn broer beschikt, had verhuurd aan Francesco Corallo, de van oorsprong Italiaanse baas in de gokmaffia met goede contacten in de Curaçaose politiek. Zowel bij de zakenlieden als politici spelen forse bedragen in cash vaak een grote rol.

​Een duidelijk voorbeeld hiervan is Theo Heyliger, de ‘godfather’ van de Sint-Maartense politiek. In februari dit jaar, toen hij lid was van het parlement op het eiland, is hij gearresteerd. Heyliger wordt niet alleen verdacht van het omkopen van een collega-politicus, maar ook van het aannemen van steekpenningen door een Nederlandse bouwondernemer. Een vroeger parlementslid, Patrick Illidge, werd verdacht van het aannemen van steekpenningen van een bordeelhouder. Een oud-minister, Christophe Emmanuel, zou tegen het advies van zijn departement aan acht personen meer dan tienduizend vierkante meter grond in erfpacht hebben gegeven. De parlementsleden Chanel Brownbill en Frans Richardson zijn genoemd in justitiële onderzoeken naar in totaal zo’n drie miljoen euro aan fraude en corruptie in de haven van Sint Maarten.​

‘No more bets, please’, zegt de croupier aan de roulettetafel, met een bezwerend-zegenende beweging van haar linkerarm. ‘Niet meer inzetten – rien ne va plus.’ Maar op Sint Maarten begint het dan pas.