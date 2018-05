Simpel foefje met checken naam bij rekeningnummer doet factuurfraude kelderen

Het ING-kantoor in Brussel.

Sinds vorig jaar september controleert de Rabobank of het rekeningnummer waar klanten geld naar overschrijven, strookt met de opgegeven naam van de begunstigde. Dat voorkomt vergissingen. Zodra klanten bedragen dreigen over te boeken naar de verkeerde persoon of een opgeheven bankrekening, krijgen zij een melding. Volgens de Rabobank zijn de afgelopen acht maanden meer dan 350 miljoen van zulke checks uitgevoerd. Dagelijks volgt daaruit zo’n 1.500 keer de mededeling dat een rekening niet meer bestaat.

Het simpel ogende, maar tot voor kort technisch onmogelijke foefje blijkt ook een belangrijk wapen in de strijd tegen factuurfraude. Daarbij worden echte rekeningen onderschept en (met bijvoorbeeld Tipp-Ex of een sticker) voorzien van een ander rekeningnummer. Ook versturen criminelen spookfacturen, in de hoop dat de ontvanger ze zonder na te denken betaalt. Op basis van de door klanten zelf gerapporteerde schade gaat de Rabobank nu uit van een afname van 70 procent. ‘Maar natuurlijk wordt niet alle fraude gemeld’, zegt woordvoerder Margo van Wijgerden.

Andere betalingsfraude neemt toe

Met de naamcheck is de strijd tegen betalingsfraude nog niet gewonnen. Uit cijfers van de Betaalvereniging Nederland blijkt dat de schade als gevolg hiervan in 2017 voor het eerst in jaren weer toenam, van ruim 10 naar 12,9 miljoen euro. Behalve om spookfacturen gaat het onder meer om fraude met pinpassen en phishing mails.

De dieven tonen zich hierbij creatief. Steeds weer nieuwe trucs worden bedacht om bankklanten geld afhandig te maken. Als percentage van het totale binnenlandse betalingsverkeer is desondanks wel sprake van een daling. Daar is in totaal ruim 6.500 miljard euro mee gemoeid. Bij minder dan 0,0002 procent van dat betalingsvolume gaat het mis.

Ook andere Nederlandse banken gaan de naamcheck nu invoeren. Zij hebben het systeem gekocht van de Rabobank. Hierdoor kunnen ING-klanten vanaf komende week gebruik maken van de Iban-check bij het internetbankieren. Deze zomer volgt ook de mobiele app. De Volksbank, waar ASN Bank, RegioBank en SNS onder vallen, begint vandaag al met de nummercontrole. Op termijn zal ook ABN Amro volgen.

