Sifan Hassan haalt op de 1.500 meter met brons het maximale, ‘mooier dan wanneer ik goud op de 10.000 meter had gewonnen’

Geen goud op de 1.500 meter, maar ook met brons lijkt Sifan Hassan tevreden. Links winnaar Faith Kipyegon uit Kenia. Beeld AFP

Het is een vertrouwd beeld: Sifan Hassan die in de openingsfase van de wedstrijd haar krachten spaart. Of het nu de 10.000 meter is of de 1.500 meter zoals dinsdagavond, zo doet ze het wel vaker. Nu had ze het misschien liever anders aangepakt, maar ze komt niet naar voren omdat Faith Kipyegon, de Keniaanse wereldrecordhoudster, heel hard vertrekt.

Pas bij de bel voor de laatste ronde krijgt Hassan de kans om naar voren te gaan. De een na de ander passeert ze, maar Kipyegon is ondertussen al van de rest van het veld weg geslopen. Het komt weer aan op de eindsprint. Kipyegon is weg. Zij finisht in 3.54,87. Het lukt Hassan niet om de Ethiopische Diribe Welteji (3.55,69) te passeren. Ze wordt derde, in 3.56,00.

Na haar onfortuinlijke val op de 10.000 meter van zaterdag was Hassans hoop op een herhaling van de Olympische Spelen vervlogen. In Tokio haalde ze twee jaar geleden medailles op drie afstanden: goud op 5.000 en 10.000 meter en brons op de 1.500 meter. Nu kon ze in Boedapest hoogstens nog twee podiumplaatsen behalen.

Souplesse van een kampioen

Met een bewonderenswaardige souplesse verwerkte ze die tegenvaller. Het is de luxe van een groot kampioen, van de vrouw die alles wat ze wilde winnen al eens gewonnen heeft. Ze pakte in 2019 twee WK-titels: op de 1.500 en 10.000 meter. Twee jaar later volgden dubbel olympisch goud en brons. Dit jaar verbaasde ze iedereen bij haar marathondebuut in Londen. Ook al stopte ze onderweg om te rekken en leek de zege uit het zicht, toch won ze.

Met die marathon in het achterhoofd is ze dik tevreden met haar bronzen medaille in Boedapest. Toen haar coach Tim Rowberry haar zei dat ze, ondanks dat ze weinig 1.500-metertrainingen doet, nog altijd mee zou kunnen met de besten van de wereld had ze het eigenlijk niet geloofd. Maar hij kreeg gelijk. ‘Ik ben hartstikke blij. Drie maanden na een marathonzege derde op de 1.500 meter. Dat is ongelooflijk. Het is mooier dan wanneer ik goud op de 10.000 meter had gewonnen.’

Na al dat succes kan ze wel een stootje, of een val, hebben. ‘Je moet het accepteren’, zei ze na de dramatische zaterdagavond waarop niet alleen zij, maar ook Femke Bol vlak voor de finish viel. Hassan snoerde direct daarna al iedereen die verwachtte dat ze zou gaan zitten mokken de mond met de opmerking: ‘Er is niemand dood.’

Fysiek was het iets minder eenvoudig. Was Bol er met wat blauwe plekken vanaf gekomen, Hassan had een wond aan haar elleboog, en een behoorlijk gebutste knie. ‘Alles deed pijn’, vertelde ze na de halve finale van maandag. ‘Ik heb getwijfeld of ik zou lopen. Maar de arts heeft naar me gekeken en zei dat het niet gevaarlijk was om te lopen. Ik had ook pijn in mijn nek, ik wist niet eens meer dat ik daar ook op gevallen was.’

Soepel en snel

In die halve finale merkte ze al dat ze ondanks de pleisters en de pijn niet gehinderd werd in haar bewegingen. Het lopen ging soepel en snel. Ook haar gevoel voor humor had ze nog, zo bleek toen ze vaststelde hoe goed het was gegaan. ‘Ik ben dit keer ook niet op mijn toet gevallen.’

Ze kan met haar palmares de mislukkingen relativeren, en zegt dat ze met haar gedachten al een beetje bij de marathon van Chicago van dit najaar zit, maar daarmee is ze niet de wil om te winnen kwijtgeraakt. Dat bewees ze op de 1.500 meter van dinsdagavond. Ze deed er alles aan om ongeschonden, maar toch vooral als eerste over de finish te komen. Dat lukte niet, maar ze heeft nog een kans, op de 5.000 meter.

Die afstand ligt haar, omdat het er minder op explosiviteit aankomt, nu wat beter. Ze kijkt er met vertrouwen naar uit. ‘Ik ga die 5.000 gewoon volle bak lopen.’