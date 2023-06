Sierra Leoonse president herkozen, oppositie spreekt van gestolen verkiezingen

Aanhangers van president Julius Maada Bio vieren zijn overwinning in Freetown. Beeld AFP

De nationale kiescommissie ECSL maakte dinsdag bekend dat Julius Maada Bio ruim 56 procent van de stemmen heeft gekregen, nipt meer dan de benodigde 55 procent. Dat betekent dat de president van de Sierra Leone People’s Party (SLPP) nog vijf jaar mag regeren over het West-Afrikaanse land. Zijn uitdager Samura Kamara bleef volgens de officiële uitslag ver achter met 41,6 procent van de stemmen.

De kandidaat van de belangrijkste oppositiepartij All People’s Congress (APC) liet direct weten dat hij de uitslag niet accepteert, waarmee de vrees voor gewelddadige escalatie toeneemt. ‘Het is een verdrietige dag voor ons land. Het is een frontale aanval op onze prille democratie’, schrijft Kamara op Twitter. Een dag eerder sprak hij al van ‘diefstal bij klaarlichte dag’, toen de kiescommissie Bio in de tussenstand bij 60 procent van de stemmen een straatlengte voorsprong gaf.

Over de auteur

Carlijn van Esch is buitenlandredacteur van de Volkskrant. Ze woont en werkt in Sierra Leone.

Later op de avond maakte de APC bekend de uitslag toch niet aan te vechten bij het Hooggerechtshof. In een officiële verklaring worden de aanhangers opgeroepen om de vrede te bewaren ondanks de ‘niet geadresseerde zorgen’ over het verkiezingsproces. ‘We laten de internationale waarnemers, de internationale gemeenschap en de wereld zien dat we een vreedzame partij zijn.’

Gebrek aan transparantie

Een belangrijk kritiekpunt van de oppositie is dat het geen inzage in de tellingen heeft gekregen zoals van tevoren was afgesproken. Verschillende internationale waarnemingsmissies uitten afgelopen dagen ook al zorgen over het telproces. ‘Gezien het sterk gepolariseerde politieke klimaat en heersende wantrouwen is het noodzakelijk dat de kiescommissie volledige transparantie biedt gedurende de samenstelling van de resultaten’, schreef de verkiezingswaarnemingsmissie van de Europese Unie zondag.

Het was de vijfde stembusgang sinds het einde van de gruwelijke burgeroorlog, die het land tussen 1991 en 2002 in puin legde en aan zeker 50.000 mensen het leven kostte. De bevolking kon ook stemmen voor het parlement en de gemeenteraad, maar alle ogen waren op de presidentsverkiezingen gericht. De president heeft de touwtjes grotendeels in handen, waarmee hij dé man is die het land uit de economische malaise moet trekken.

Sierra Leone, een van de armste landen ter wereld, kreeg de afgelopen jaren zware economische klappen te verduren als gevolg van corona en de oorlog in Oekraïne. De alsmaar stijgende inflatie en werkloosheid drijven steeds meer inwoners tot wanhoop. Volgens het VN Wereldvoedselprogramma hebben inmiddels vier op de vijf huishoudens onvoldoende te eten.

Schoten bij APC hoofdkantoor

In aanloop naar de verkiezingen zweepten beide kandidaten hun aanhang op, waarbij ze fel naar elkaar uithaalden. Kamara, voormalig minister van Financiën en directeur van de Sierra Leoonse bank, gaf legergeneraal Bio de schuld van de economische crisis en spiegelde zijn aanhang voor dat hij met zijn ervaring het tij zou gaan keren. Ook stelde hij keer op keer dat de veiligheidstroepen en de kiescommissie partijdig waren, waarmee hij het wantrouwen onder de bevolking vergrootte.

De afgelopen dagen was de sfeer in het land al bijzonder gespannen. Beide partijen voorspelden zondag op basis van eigen tellingen dat ze een ruime overwinning zouden behalen. Die avond omsingelden veiligheidstroepen het hoofdkantoor van de APC in Freetown, waarbij traangas werd ingezet en schoten werden gelost.

Het is onduidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld. Een verslaggever van persbureau Reuters, die op het kantoor was voor een persconferentie, zag een ernstig gewonde vrouw en kogelgaten. Samura Kamara deelde foto’s waarop te zien is dat de partijtop onder bureaus schuilt met het bijschrift: ‘Er wordt met scherp geschoten op mijn privé kantoor in het partij hoofdkantoor. Dit is een moordaanslag.’

‘De verkiezingen zijn voorbij’

De politie verklaarde dat de APC de regels overtreden had door een uitslag bekend te maken. Ze rukten vervolgens uit om de feestvierende aanhangers, die overlast veroorzaakten, uiteen te drijven. Een opvallend besluit, gezien de SLPP op hetzelfde moment ook feest vierde. Over de geloste schoten repte de politie geen woord.

De getroffen vrouw overleed later aan haar verwondingen. Volgens een woordvoerder van de APC ging het om een vrijwilliger van de partij. Een week eerder overleed ook al een aanhanger van de oppositiepartij na hard politieoptreden. Het slachtoffer nam deel aan een door de oppositiepartij georganiseerde demonstratie tegen misstanden bij de organisatie van de verkiezingen.

De vrees voor hernieuwde confrontaties tussen demonstranten en de politie is groot. Het zal niet helpen dat er dinsdagavond al video’s rondgaan van feestvierende veiligheidstroepen. Tegelijkertijd wordt er op sociale media massaal opgeroepen om de uitslag te accepteren en niet ‘te provoceren’. ‘Ik roep alle partijen op om geweld, haat en verdeeldheid niet aan te wakkeren. De verkiezingen zijn voorbij’, schrijft voormalig president Ernest Bai Koroma van de APC in een verklaring, waarin hij president Bio feliciteert.