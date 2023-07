Sierra Leone had net een stabiele democratie, maar nu staakt de oppositie: ‘Zo ziet dictatuur eruit’

Aanhangers van de zittende president Julius Maada Bio vieren de verkiezingsuitslag op 27 juni 2023. Beeld AFP

In het bruinkleurige brutalistische parlementsgebouw, dat in 1961 uit de grond werd gestampt toen Sierra Leone onafhankelijk werd, zijn de stoelen aan de rechterkant van de zaal bezet. De andere zijde, bestemd voor de oppositie, blijft grotendeels leeg. Slechts één van de 54 gekozen parlementsleden van de grootste oppositiepartij APC is komen opdagen. De rest weigert zitting te nemen in het parlement van het West-Afrikaanse land, dat na een geschiedenis van militaire coups en een gruwelijke burgeroorlog juist een stabiele democratie had opgebouwd.

Op 24 juni ging de bevolking naar de stembus om lokale en nationale vertegenwoordigers te kiezen, onder toeziend oog van veel observatiemissies. De National Election Watch (NEW) maakte op basis van een representatieve steekproef bij 750 stembureaus bekend dat geen van beide presidentskandidaten in de eerste ronde zou winnen. Slechts een paar uur later riep de nationale kiescommissie de zittende president Julius Maada Bio van de SLPP uit tot winnaar met 56,4 procent van de stemmen.

Over de auteur

Carlijn van Esch is buitenlandredacteur van de Volkskrant. Ze woont en werkt in Sierra Leone.

Het is voor het eerst dat een uitslag niet overeenkomt met de berekeningen van NEW, een coalitie van maatschappelijke organisaties die sinds het einde van de burgeroorlog in 2002 de verkiezingen monitort. Bio benadrukt geen zeggenschap te hebben over de kiescommissie, maar haalde wel flink uit naar de NEW die volgens hem ‘met de publicatie van een alternatieve uitslag’ de veiligheid van het land in gevaar heeft gebracht. Vijf jaar geleden stond Bio heel anders tegenover de NEW, toen die zijn verkiezingswinst juist kracht bijzette.

Nauwelijks ongeldige stemmen

Ook de internationale observatiemissies zetten vraagtekens bij de gepubliceerde uitslag vanwege een gebrek aan transparantie en statistische onwaarschijnlijkheden zoals een extreem hoge opkomst in sommige districten, een ongeloofwaardig laag percentage ongeldige stemmen – 0,4 procent tegenover 5,2 procent in 2018 – en grote verschillen tussen de parlements- en presidentsverkiezingen. Observatiemissies, de NEW en de APC hebben daarom opgeroepen tot de publicatie van de volledige uitslagen per stembureau, een eis die kiescommissie tot nu toe naast zich neerlegt.

pic.twitter.com/roZfy5S866 — EU EOM Sierra Leone 2023 (@eueomsl2023) 28 juni 2023

In een officiële verklaring schrijft de APC dat Bio met deze ‘diefstal op klaarlichte dag’ bewijst dat hij geen respect voor mensenrechten en democratische principes heeft: ‘Dit is hoe een dictatuur eruit ziet.’ Toch heeft de oppositiepartij ervoor gekozen om de uitslag niet aan te vechten bij het Hooggerechtshof, dat volgens hen op de hand van de president is. Ook roept de APC niet op tot demonstraties om hernieuwde escalaties te voorkomen. In de aanloop naar de verkiezingen greep de politie in bij een protest tegen de vermeende partijdigheid van de kiescommissie, waarbij zeker één demonstrant om het leven kwam.

De APC boycot nu het bestuur op alle niveaus; ook de herkozen burgemeester van de hoofdstad Freetown Yvonne Aki-Sawyerr pakt haar functie niet op. President Bio dendert intussen door alsof er niets aan de hand is. Maandag presenteerde hij zijn kabinet en donderdag opende hij het parlement, dat ook half leeg kan functioneren aangezien de grondwet daarvoor de aanwezigheid vereist van slechts een kwart van de zetels . Als deze patstelling voortduurt, wordt Sierra Leone in de praktijk een eenpartijstaat, een situatie die herinnert aan de jaren voor de burgeroorlog.

Crisis voor de democratie

‘We hebben nog nooit eerder een complete boycot meegemaakt. Sierra Leone verkeert in een democratische crisis’, concludeert Idrissa Tarawallie, landelijk hoofd van de International Organization for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). ‘Deze crisis is al jaren opgebouwd door de SLPP’, zegt hij, erop wijzend dat de APC zijn meerderheid in het vorige parlement verloor nadat tien parlementsleden voor de rechter waren gesleept. ‘Het vertrouwen in de democratische instituties is volledig uitgehold.’

Tijdens een bijeenkomst voor maatschappelijke organisaties haalde Bio vorige week uit naar Westerse partners, die hem nog altijd niet hebben gefeliciteerd met zijn verkiezingsoverwinning. Ze hebben volgens Bio niet het recht zich ‘te bemoeien met de Sierra Leoonse politiek’, zo quote de krant The Sierra Leone Telegraph. ‘Wij hebben dat de Verenigde Sstaten ook niet aangedaan toen ze hun eigen Capitool aanvielen.’ Het zijn opvallende opmerkingen voor een president wiens overheidsbegroting voor 70 procent door donorgelden wordt gefinancierd.

Volgens democratie-expert Tarawallie heeft het Westen daarmee de sleutel tot een oplossing in hadden. Sierra Leone is een van de armste landen ter wereld en verkeert in een zware economische crisis. ‘Met minimale sancties kan de internationale gemeenschap de partijen dwingen om tafel te gaan’, zegt Tarawallie. ‘Beiden kunnen niet krijgen wat ze willen. Maar door bijvoorbeeld de APC de functie van parlementsvoorzitter te gunnen, kan er weer vertrouwen worden opgebouwd.’

Tijdens de burgeroorlog werd voormalig legergeneraal Bio president na een coup. Toen droeg hij de macht onder druk van Westerse bondgenoten na een jaar over aan een nieuwe, democratisch verkozen regering. Dezelfde landen laten zich nu heel voorzichtig uit omdat zij boven alles de vrede in Sierra Leone willen bewaren. Zo riep de Amerikaanse ambassade de APC woensdag nog op om deel te nemen aan het bestuur: ‘Een levendige democratie heeft een sterke oppositie nodig’.