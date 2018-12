Sicilië getroffen door zwaarste aardschok sinds vulkaan de Etna maandag plotseling uitbarstte

Beschadigde gebouwen in het plaatsje Zafferana Etnea. Beeld AFP

Het was de zwaarste aardschok sinds de Etna maandag uitbarstte. Sindsdien hebben zich tientallen schokken voorgedaan. De aardbeving die het gebied vanochtend rond drie uur trof richtte vooral schade aan in de plaats Viagrande.

Ook in de stadjes Santa Venerina en Zafferana Etnea raakten veel gebouwen beschadigd, waaronder enkele kerken. Inwoners vluchtten in paniek de straat op. Sommige mensen waren te bang om naar hun huid terug te keren en brachten de nacht in hun auto door.

Rook boven vulkaan de Etna. Beeld AFP

De aardbeving was ook te voelen in Catania, een stad met 300 duizend inwoners ten zuiden van de Etna. Bewoners vertelden dat ze hun huizen voelden schudden.

De Etna begon begin deze week opeens lava, steen en een enorme wolk as uit te spuwen. Via een scheur in een van de flanken van de Etna stroomde een rivier van lava uit de vulkaan. Met het oog op de aswolk legden de autoriteiten het vliegverkeer maandag tijdelijk stil, maar later werd het vliegveld weer geopend.