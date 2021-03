Sicilië fraudeert met coronadata, rechter spreekt van ‘schofterig politiek plan’

Een Italiaanse politieagent controleert automobilisten die de stad uitgaan te midden van de tweede golf van de Covid-19 coronavirus-pandemie in Milaan. Beeld EPA

‘Laten we de doden een beetje over de dagen uitsmeren,’ zei de Siciliaanse wethouder van gezondheid in de herfst. ‘Ik zou onder de vierhonderd nieuwe besmettingen gaan zitten voor Palermo,’ stelde half maart een van zijn ambtenaren voor. ‘En laten we duizend tests toevoegen.’ De gesprekken zijn onderschept door de politie en in handen van Italiaanse media.

Het doel van de Sicilianen was duidelijk: ze wilden voorkomen dat hun eiland weer een ‘rode zone’ zou worden. Italië werkt sinds het najaar met een regionaal systeem. Op basis van 21 indicatoren krijgen de regio’s van het Italiaanse RIVM elk een kleurcode toebedeeld: geel (horeca overdag open), oranje (milde lockdown) of rood (strenge lockdown). De regio’s zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de data aan het nationale gezondheidsinstituut in Rome.

Tussen de nationale regering en de regiobesturen bestaat al sinds de invoering van het systeem spanning rondom de coronaregels. Gezondheidsminister Roberto Speranza is een voorstander van de voorzichtige lijn, terwijl veel regiogouverneurs juist druk zetten om te versoepelen.

Ook is het niet de eerste keer dat er iets misgaat met het aanleveren van de gegevens. In januari ontstond er een rel omdat de zwaar getroffen regio Lombardije vanwege een registratiefout twee weken te lang in lockdown zat. Een oplettende jonge burgemeester, zelf ingenieur, zag dat de cijfers in haar gemeente wel heel plotseling opliepen en ontdekte de fout.

De Italiaanse minister van Volksgezondheid, Roberto Speranza, tijdens een vragenuur in Rome. Beeld EPA

Omgekeerde wereld

Daarna mocht Lombardije alsnog een paar weken gedeeltelijk open, maar de vergissing heeft naar schatting vele miljoenen euro’s gekost. Op Sicilië was het dus de omgekeerde wereld en waren de coronacijfers juist te laag. Niet door een fout, maar door opzettelijke misleiding bleef het eiland aan de goede kant van de grens tussen oranje en rood balanceren.

De ontdekking van de fraude was een toevalstreffer. De politie luisterde de regionale gezondheidsafdeling af omdat ze een sjoemelend laboratorium op het spoor waren. Dat bedrijf zou honderden testen negatief hebben teruggegeven terwijl ze positief hadden moeten zijn.

In plaats daarvan stuitten de politie dus op een nog veel groter schandaal, waarin het vermoedelijk niet bij drie verdachten zal blijven. De rechter kondigt al onderzoeken aan naar andere betrokken medewerkers.

Gezondheidswethouder Ruggero Razza zelf is niet gearresteerd, maar nam dinsdag wel direct ontslag en kreeg een oproep voor een verhoor. De gouverneur van de regio blijft vooralsnog buiten schot. Hij was volgens de onderzoeksrechter niet op de hoogte van dit ‘schofterige politieke plan'.