Showman Johnson op bezoek bij ‘Mutti’ Merkel: Britse premier neemt Duitse uitdaging aan

Angela Merkel en Boris Johnson tijdens een gezamelijke persconferentie in Berlijn op 21 augustus. Beeld EPA

‘Wir schaffen das, beloofde hij tijdens de persconferentie. Deze olijftak kwam als een kleine verrassing omdat de verwachting was dat Merkel elke suggestie om aan de ‘backstop’ te morrelen met een keihard ‘Nein’ zou beantwoorden. De ontmoeting was een botsing van persoonlijkheden: Mutti Merkel tegen de showman Boris.

Het bezoek aan Berlijn was het eerste buitenlandse avontuur van de nieuwe Britse premier. Vanuit Londens perspectief is de Duitse hoofdstad de beste plek, afgezien van Brussel, om over de Brexit te praten. Vanwege de grote export, met name van dure auto’s, heeft Duitsland grote belangen bij een ordentelijk vertrek van de Britten uit de EU, zeker nu de economie hapert.

Na Berlijn reist Johnson naar Parijs voor een nadere kennismaking met Emmanuel Macron. Een medewerker van de Franse president heeft nog voor het Britse bezoek verklaard dat de Britten de rekening van 39 miljard euro sowieso moeten betalen, ook als ze de EU zonder akkoord verlaten. Johnson voelt daar niets voor.