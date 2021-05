Shoppende echtgenote Belgische ambassadeur in Seoul slaat winkelbediende; Koreanen eisen uitzetting

Xiang had verschillende kledingstukken gepast en wilde net de winkel verlaten toen een van de winkelmedewerkers haar tegenhield. Zij dacht – ten onrechte – dat Xiang kleding had gestolen. De ambassadeursvrouw voelde zich beledigd, waarop het gesprek met de twee medewerkers verhit raakte. Bewakingscamera’s legden vast hoe Xiang een van de verkopers in haar gezicht sloeg.

Toen excuses van Xiang uitbleven, besloot de winkelmedewerker de camerabeelden te delen. De Zuid-Koreaanse zender SBS zond een video van het incident uit op nationale televisie, waarop de hel losbrak. Duizenden verontwaardigde burgers ondertekenden een petitie om de echtgenote van de ambassadeur het land uit te zetten.

Excuses

De Belgische ambassadeur Peter Lescouhier verontschuldigde zich vorige week in een video op Instagram voor het gedrag van zijn vrouw. ‘Ongeacht de omstandigheden is de manier waarop ze reageerde onaanvaardbaar.’ Hij zei dat zijn vrouw kort na de gebeurtenis in het ziekenhuis is opgenomen, maar graag haar excuses wil aanbieden zodra het beter gaat.

De Zuid-Koreaanse bevolking lijkt geen genoegen te nemen met de excuses van Lescouhier. De roep om het vertrek van Xiang zwelt nog altijd aan, sommigen vinden ook dat de Belgische ambassadeur weg moet. De Chinese wortels van Xiang spelen daarbij ook een rol. De afgelopen jaren is de publieke opinie in Zuid-Korea over China steeds negatiever geworden.

Vervolging

Een woordvoerder van de politie van Seoul zei dinsdag tegen persbureau AP dat het onderzoek naar het incident binnenkort officieel wordt beëindigd, omdat de ambassade heeft laten weten ‘een beroep te doen op het recht op onschendbaarheid van de echtgenote van de ambassadeur’. Volgens lokale media onderzoekt het Zuid-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken nog of het verdere stappen gaat nemen.

Medewerkers van ambassades en hun families zijn diplomatiek onschendbaar in alle landen die het Verdrag van Wenen hebben ondertekend. Dat betekent dat ze niet kunnen worden aangehouden of vervolgd. Wel kunnen diplomaten zelf besluiten of ze gebruik willen maken van dit recht.

België en Zuid-Korea hebben doorgaans een goede relatie. De timing van het incident is bijzonder slecht, dit jaar vieren de landen de 120ste verjaardag van hun diplomatieke banden.