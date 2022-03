Shell zegt sorry en trekt zich volledig terug uit Rusland, ook tankstations verkocht

Het Shell-logo op een tankstation. Beeld AP

De aankondiging volgt op de golf van kritiek die Shell afgelopen weekeinde kreeg, toen bleek dat het bedrijf een grote partij Russische olie had gekocht, met fikse korting. Dit gebeurde enkele dagen nadat Shell had aangekondigd dat het zijn belang van ruim 27 procent afbouwt in het olie- en gasproject Sakhalin 2. Ook maakte het toen bekend dat het zich terugtrekt uit de financiering van de omstreden onderzeese gaspijpleiding Nord Stream 2, die van Rusland naar Duitsland loopt.

Shell zei afgelopen weekend dat de Russische olie-aankoop nodig was om zijn raffinaderijen draaiende te houden en klanten in Europa te blijven voorzien van benzine en diesel. Ongeveer 8 procent van de olie die Shell verwerkt, komt uit Rusland. De Russische lading was volgens de BBC bedoeld voor zijn raffinaderij in Pernis.

Geen duidelijkheid over leveringsproblemen brandstof door besluit

Of door het besluit leveringsproblemen ontstaan en klanten binnenkort bij lege Shell-pomps zullen staan, wil het energieconcern niet zeggen. ‘Dit is een belangrijke stap, maar aan de details wordt nog gewerkt’, is de enige toelichting die Shell dinsdag wilde geven.

Het energieconcern wil ook niet zeggen op welke alternatieven voor Russische olie haar raffinaderijen kunnen draaien. De omschakeling zal volgens Shell zo snel mogelijk gebeuren, maar zal zeker enkele weken vergen.

De aankoop van Russische olie tegen een fikse korting ‘was niet de juiste beslissing en dat spijt ons’, aldus een verklaring van ceo Ben van Beurden. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Dmytro Koeleba, reageerde enkele dagen geleden fel op het nieuws dat Shell Russische olie bleef afnemen. ‘Ruikt die Russische olie niet naar Oekraïens bloed?’, sneerde hij.

De Britse multinational beloofde daarop de opbrengsten van de Russische deal te zullen schenken aan goede doelen ten behoeve van de Oekraïense bevolking en vluchtelingen.

‘Deze maatschappelijke uitdagingen benadrukken het dilemma tussen druk uitoefenen op de Russische regering vanwege haar wreedheden in Oekraïne en zorgen voor een stabiele, zekere energievoorziening in heel Europa', aldus Van Beurden. Het energieconcern zegt nauw te zullen samenwerken met overheden en klanten om het gebruik van Russische fossiele brandstoffen te beëindigen.