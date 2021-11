Shell vertrekt naar Londen, kabinet ‘onaangenaam verrast’

Ben van Beurden, ceo van Shell, tijdens een conferentie. Hij zal naar Londen verhuizen, samen met CFO Jessica Uhl en zo'n tien leden van het hogere management. Beeld REUTERS

Het concern speelde al langer met de gedachte te vertrekken. Het uitblijven van de afschaffing van de dividendbelasting heeft mogelijk een rol gespeeld bij de beslissing. Die afschaffing was toegezegd door het derde kabinet-Rutte, maar werd onder druk van de Tweede Kamer ingetrokken. Het leidde eerder tot het vertrek van het hoofdkantoor van Unilever uit Nederland.

Shell zelf stelt dat het vooral de duale aandelenstructuur is die ertoe leidt dat het bedrijf langzamer opereert dan wenselijk. Aandelen Shell zijn genoteerd aan de beurzen van Londen en Amsterdam. Volgens Shell verandert de stap niets aan de activiteiten in Nederland. Het concern wil het voornemen op 10 december voorleggen aan de aandeelhouders.

Naast ceo Ben van Beurden en CFO Jessica Uhl vertrekken ongeveer tien leden van het hogere management naar Londen. Shell zegt dat de wereldwijde aansturing van hernieuwbare energie vanuit Den Haag en Amsterdam blijft gebeuren. Het concern wil zijn naam veranderen van Koninklijke Shell naar simpelweg Shell. Aandelen blijven ook gewoon genoteerd aan de beurs van Amsterdam, aldus Andrew Mackenzie, sinds dit jaar bestuursvoorzitter bij Shell.

Nederland

Topman Van Beurden belooft dat het energieconcern sterk verbonden blijft met Nederland. ‘Ik wil benadrukken dat de vereenvoudiging van onze structuur noodzakelijk is om onze strategie te versnellen. Zo kunnen we een leidende rol spelen in de energietransitie.’

Het kabinet werd pas zondagavond geïnformeerd over de stap en zegt ‘onaangenaam verrast’ te zijn, aldus demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken. Het kabinet zegt in gesprek te zijn met de leiding van het concern over eventuele gevolgen voor werkgelegenheid, investeringsbeslissingen en duurzaamheid.

‘Het blijft een moeilijke boodschap’, zegt een woordvoerder. ‘Maar door de huidige complexe aandelenstructuur te beëindigen kunnen we sneller en beter opereren om de energietransitie uit te voeren.’

Volgens de woordvoerder is de stap ‘absoluut niet’ gezet om zich te onttrekken aan de uitspraak van de Haagse rechtbank die afgelopen voorjaar eiste dat Shell zijn CO2-uitstoot drastisch terugdringt. ‘Deze rechtszaak staat los van onze beslissing. We gaan voldoen aan wat de rechter ons opgedragen heeft.’

Milieudefensie

Milieudefensie, dat de klimaatzaak tegen Shell aanspande en won, zegt dat Shells vertrek geen consequenties heeft. ‘De zaak blijft bij de Nederlandse rechter’, zegt een woordvoerder.

Mocht na eventuele cassatie de zaak bij het Europese Hof belanden, dan kan Shell zich nog steeds niet aan de uitspraak onttrekken, omdat het Verenigd Koninkrijk ook na Brexit gehouden is aan uitspraken door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, aldus Milieudefensie.

‘We denken dat er evenmin gevolgen zijn voor eventueel toekomstige klimaatzaken. Wereldwijd hebben ondernemingen de plicht om klimaatverandering te voorkomen. Dat verandert niet met een vertrek’, aldus een woordvoerder van de milieuorganisatie.

De oproep onlangs van hedgefund Third Point aan Shell om zich op te splitsen in een bedrijf voor traditionele olie- en gaswinning en een bedrijf dat juist inzet op duurzame energie, is niet meegewogen in de beslissing om te vertrekken. Ook de recente aankondiging van pensioenfonds ABP om zich terug te trekken als aandeelhouder uit Shell, staat los van het besluit, aldus de woordvoerder. ‘Zo’n beslissing vergt enorme voorbereiding. Dat doe je niet in een paar weken.’