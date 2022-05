Shell verkoopt tankstations en fabriek in Rusland aan Lukoil voor onbekend bedrag

Een tankstation van Shell in Moskou, op 8 maart. Op die dag beloofde Shell alle banden met Rusland te verbreken. Beeld Getty Images

Het olie-en gasconcern was sinds begin maart op zoek naar een koper voor Russische dochteronderneming Shell Neft, waaronder Shells retail- en smeermiddelenactiviteiten in Rusland vallen. Hoeveel geld er gemoeid is met de deal, maakten Shell en Lukoil niet bekend. Wel laat Shell weten dat de 350 medewerkers in Rusland hun baan behouden na de overname.

Na de Russische invasie van Oekraïne kondigde topman Ben van Beurden aan dat het bedrijf zich zou terugtrekken uit Rusland. Niet veel later kwam naar buiten dat het bedrijf een grote partij Russische olie had gekocht, tegen een fikse korting. Na een flinke dosis kritiek beloofde Shell op 8 maart dat het bedrijf nu echt alle banden met Rusland zou verbreken.

Naast stoppen met de inkoop van Russische ruwe olie en gas, behoorde ook de verkoop van de Russische dochteronderneming tot het plan van aanpak. De tankstations bleven, net als de smeermiddelenfabriek, gesloten tijdens de maandenlange zoektocht naar een koper.

Russische activitieten

Die koper heeft Shell nu gevonden in Lukoil, de op een na grootste ruwe olieproducent van Rusland. Het bedrijf laat in een statement weten dat de overname van de Shell-onderdelen goed past bij plannen om haar activiteiten in de detailhandel en smeermiddelen uit te breiden.

Met het sluiten van een deal heeft Shell nog altijd niet alle banden met Rusland verbroken. Sinead Gorman, de hoogste financiële bestuurder van Shell zei vorige week dat het bedrijf geen olie, gas en olieproducten meer koopt uit Rusland op de spotmarkt. Het olieconcern heeft nog wel langlopende contracten voor de import van LNG en olie en aandelen. Het bedrijf wil geen uitspraken doen over wanneer zij volledig terugtrekken uit de Russische markt. ‘We zijn hard bezig met het afbouwen van de andere Russische activiteiten’, laat een woordvoerder van het concern weten.

Shell: 2,8 miljard euro aan activa in Rusland

Voor de oorlog had Shell circa 2,8 miljard euro aan Russische activa. Het had onder meer een aandeel van 27,5 procent in het liquified natural gas-project Sakhalin-2 en een belang van 50 procent in twee olieprojecten in Siberië, samen met het Russische staatsbedrijf Gazprom. Bij de aankondiging van het vertrek in februari zei Shell dat het uitfaseren van Russische gas, lng en aardolie een ‘complexe uitdaging’ is.

Het olie-en gasconcern profiteert tot nu toe vooral van de oorlog in Oekraïne, dankzij de hoge prijzen voor olie en gas. Ondanks een gedwongen vertrek uit Rusland waardoor het bedrijf miljarden moest afschrijven, steeg de winst in het eerste kwartaal naar 9,1 miljard dollar.