Shell trakteert aandeelhouders wederom op een jubelwinst

Het energieconcern schreef in het derde kwartaal 9,5 miljard dollar (9,4 miljard euro) bij. Dat is minder winst dan in de voorgaande periode, toen een recordwinst van 11,5 miljard werd geboekt, maar een ruime verdubbeling ten opzichte van een jaar geleden en nog altijd het op een na beste kwartaalresultaat.

Shell verdient het meest met olie en gas. Het energieconcern investeerde ook het derde kwartaal flink in fossiele energie. Zo nam het afgelopen zondag een groot belang in een aardgasveld in Qatar voor de productie van vloeibaar gas (lng). Ook investeert het in gaswinning in het Verenigd Koninkrijk.

Toch was er afgelopen kwartaal ook een opvallende stijging zichtbaar bij de opwekking van duurzame capaciteit. Hoewel een flink deel nog in aanbouw is, steeg Shells potentiële vermogen voor groene stroom dankzij de overname van het Indiase Sprng Energy van 2,9 naar 5,2 gigawatt.

Milieuorganisaties en groene beleggers zijn kritisch op het beleid van Shell om zijn CO 2 -uitstoot te verminderen. Naar aanleiding van de cijfers van donderdag stelt de activistische aandeelhouder Follow This, dat zijn invloed wil gebruiken om Shell in een groenere richting te duwen, dat het concern nog steeds nalaat zijn investeringen in duurzame energie voldoende uit te breiden.

‘Bofbelasting’

In zijn laatste cijferpresentatie als ceo zei Ben van Beurden (die begin volgend jaar vertrekt) onder meer dat zijn concern oog heeft voor de zware tijden waarin veel consumenten verzeild zijn geraakt. Hij noemde het ‘verstandig’ dat overheden ingrijpen en de druk willen verlagen voor diegenen die het meest te lijden hebben onder de hoge energieprijzen. Volgens Van Beurden vindt Shell het daarom acceptabel dat belastingen tijdelijk worden verhoogd. ‘We moeten overheden helpen het juiste beleid uit te voeren.’

In het Verenigd Koninkrijk is sinds mei sprake van zo’n zogenoemde windfall tax, waarbij tot 25 procent van de overwinst afgeroomd kan worden. Op een vraag van de Britse krant The Times hoeveel ‘bofbelasting’ Shell in het derde kwartaal in Engeland betaalt, verklaarde financieel topvrouw Sinead Gorman dat er in deze periode vermoedelijk geen extra winstafdracht zal zijn in het Verenigd Koninkrijk, vanwege de recente hoge investeringskosten in dat land. Shell heeft met name geld gestoken in Noordzeeprojecten. Investeringen in de winning van onder meer fossiele energie mogen worden afgetrokken van de winst die kan worden afgeroomd.

Het concern ziet dat niet als kwalijk; volgens Van Beurden helpt Shell met investeringen in onder meer noordzeegas de energiezekerheid te vergroten en het land minder afhankelijk te maken van Russisch gas.

Nederland overweegt ook een bofbelasting om geld over te hevelen van de olie- en gassector naar burgers. Het wil dit doen via de mijnbouwwet, zodat vooral de offshore-industrie betaalt. Een conflict dreigt met de sector, omdat Nedrland in tegenstelling tot het Verenigd Koninkrijk juist geen investeringsaftrek wil toepassen. Daarop kondigde gasproducent Neptune Energy aan dat het zijn investeringen in noordzeegas mogelijk staakt.

Shell denkt in het eerste kwartaal van volgend jaar mogelijk wel een deel van de overwinst te zullen afdragen, mogelijk ook in EU-landen zoals Nederland. Voorlopig zijn het dus vooral de aandeelhouders die profiteren.