Shell stapt in groot vloeibaargasproject Qatar, maar tot snelle verlichting van de energiecrisis leidt dat niet

Shell-ceo Ben van Beurden tekent in Doha de overeenkomst voor het lng-project met Saad al-Kaabi, minister van Energie van Qatar. Beeld REUTERS

Het Britse energieconcern liet zondag weten dat het een belang neemt van 9,4 procent in North Field South, onderdeel van een van ’s werelds grootste aardgasvelden, dat onder de Perzische Golf ligt en in handen is van Qatar. Een bedrag voor de investering werd niet genoemd.

Qatar behoort met Australië en de Verenigde Staten tot de grootste exporteurs van vloeibaar aardgas ter wereld. Europese leiders hebben sinds de oorlog in Oekraïne en het dichtdraaien van de Russische gaskraan hun ogen laten vallen op het golfstaatje. Het land kan, zo wordt gehoopt, de komende jaren verlichting brengen in de Europese gascrisis.

Qatar wil 25 procent van het enorme gasveld verkopen aan buitenlandse partijen en zelf driekwart in handen houden. Het Franse TotalEnergies verwierf vorige maand een vergelijkbaar belang als Shell nu. De productie kan dankzij het Shell-project jaarlijks met 16 miljoen ton groeien, verklaarde Qatars minister van Energie Saad al-Kaabi zondag. Dat is ongeveer eenderde van de hoeveelheid lng die Europa dit jaar extra zal importeren om tekorten te bestrijden, aldus schattingen van energie-agentschap IEA.

Maar de Europese gascrisis zal niet op korte termijn voorbij zijn: Shell, wereldleider in de handel in lng, verwacht dat de productie van zijn nieuwe aanwinst niet voor 2027 begint. Ook TotalEnergies zegt jaren nodig te hebben. De VS en Australië kunnen hun lng-capaciteit ook maar mondjesmaat opvoeren. De komende jaren zal de Europese gasmarkt daarom krap blijven.

Belangrijke rol bij energiezekerheid

Nederland, dat met zijn havens en grote lng-installaties een belangrijke rol speelt in de aanvoer van vloeibaar gas naar Noordwest-Europa, kondigde vorige week aan dat het een officiële afvaardiging stuurt naar het WK voetbal, dat ook in Qatar gehouden wordt. Dit besluit kon rekenen op felle reacties, vanwege de beroerde mensenrechtensituatie in het land. Volgens Amnesty International zijn sinds de toewijzing van het WK in 2010 zeker 6.500 arbeidsmigranten omgekomen.

Het kabinet stelt dat het geen verstek kan laten gaan, onder meer vanwege de ‘belangrijke rol die Qatar speelt bij energiezekerheid in Europa’; Den Haag is bang de broodnodige lng-contracten mis te lopen als het geen officiële delegatie naar het WK stuurt. De Tweede Kamer is tegen.

Qatar waarschuwde onlangs dat Europa volgend jaar moeite zal krijgen zijn gasvoorraden te vullen voor de winter van 2023. Dit jaar zijn die voorraden voor een groot deel gevuld met Russisch gas. Vóór de oorlog in Oekraïne leverde Rusland 40 procent van al het aardgas aan Europa. Nu Moskou de gaskraan heeft gesloten en diens onderzeese pijpleidingen naar Duitsland onlangs zijn opgeblazen, is het onzeker of Europa volgend jaar genoeg gas kan inslaan.

Tot de uitdagingen bij het opvoeren van de productie van lng horen de enorme investeringen die nodig zijn in installaties voor de productie van het vloeibare gas, en in schepen die het kunnen vervoeren. Tijdens de coronapandemie, toen de vraag naar energie wereldwijd sterk terugviel, zijn ook investeringen in lng op een laag pitje gezet. Daarom duurt het nu extra lang voor er meer vloeibaar gas gewonnen kan worden. Ook willen producenten contracten voor langere perioden, omdat ze anders niet kunnen investeren, stellen ze. Europa wil juist stapsgewijs van het gas af, omdat het zijn energievoorziening CO2-arm wil maken. Meer aardgas maakt dat lastig, omdat de CO2 die vrij komt bij verbranding afgevangen en ondergronds opgeslagen moet worden.