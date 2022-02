Shell schrijft weer hoge winst dankzij dure olie en gas

Handelaren op de vloer van de New York Stock Exchange. Beeld AFP

De winst over heel 2021 bedraagt ruim 19 miljard dollar. Een jaar eerder, toen de coronapandemie het concern hard trof, bedroeg de winst een kleine 5 miljard.

correctie: eerder stond hier dat in 2020 een verlies werd geleden van 22 miljard dollar. Dat is niet juist.

Dat de cijfers gunstig zouden uitpakken, is geen verrassing. De energiemaatschappij verklaarde vorige maand al dat de inkomsten uit aardgas in het laatste kwartaal aanzienlijk hoger waren dan in het derde kwartaal, dankzij de sterk gestegen gasprijs.

Shell is vooral bezig het huishoudboekje op orde te krijgen: de schuld werd fors gereduceerd (van ruim 75 naar bijna 53 miljard dollar) en aandeelhouders profiteren mee dankzij een terugkoopprogramma van aandelen.

Daarnaast heeft het concern opnieuw eigen aandelen ingekocht, ter waarde van 3,5 miljard dollar. Topman Ben van Beurden kondigde een nieuw inkoopprogramma aan ter waarde van 8,5 miljard euro. Aandeelhouders delen ook mee in de opbrengst van het Amerikaanse olieveld Permian Basin, dat vorig jaar werd verkocht. De verkoop werd in december afgerond. Het veld leverde Shell 9,5 miljard dollar op.