Shell opperde in 2017 al om gaskraan Groningen dicht te draaien

Marjan van Laan in de Enquêtezaal van de Tweede Kamer. Beeld ANP

Het nul-scenario werd ingebracht in september 2017 in een gesprek tussen Shell en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. ‘Als we werkelijk van de aardbevingen af willen is naar nul de enige optie’, zei Van Loon, die donderdag werd verhoord door de parlementaire enquêtecommissie aardgas. Uiteindelijk besloot de nieuwe minister Eric Wiebes op 29 maart 2018 om de gaswinning in Groningen versneld helemaal te staken.

Geld speelt voor Shell geen rol, zei Van Loon in verschillende formuleringen. Toch bleek uit haar getuigenverklaring dat de voorwaarden die Shell nog steeds stelt aan het beëindigen van de gaswinning een voortdurende bron van onenigheid zijn in gesprekken tussen de oliemaatschappij en de Nederlandse overheid. Hierover loopt ook nog steeds een arbitragezaak. Het gaat daarbij onder meer over garanties van Shell voor het vergoeden van schade en versterkingen als het gasveld gesloten is.

Van Loon pleitte in dat kader eerder al voor het in een keer afkopen van de aansprakelijkheid van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), waarvan Shell de helft van de aandelen bezit, evenals het Amerikaanse ExxonMobil. De oliemaatschappijen willen bovendien een vergoeding voor de circa 33 miljard kuub gas die in de bodem achterblijft doordat de afbouw nog meer versneld is.

Lusten en lasten

Afspraken die in 2018 gemaakt zijn over herijking van lusten en lasten zijn volgens Shell niet meer passend bij de actuele stand van zaken. Maar pogingen om tot nieuwe afspraken te komen waren tevergeefs. ‘Wij willen weten waar we aan toe zijn. We hebben heel vaak bij elkaar gezeten, heel veel gesproken en gehoopt dat we er samen uit zouden komen. Het is frustrerend dat dat niet gelukt is terwijl er financiële oplossingsruimte is.’

Van Loon trad in 2016 aan bij Shell. Haar taak, meegegeven door ceo Ben van Beurden, was oplossingen bedenken voor de problemen in Groningen. Tot die tijd had Shell exploitant NAM die klus hoofdzakelijk laten klaren.

Maar die opstelling was niet langer houdbaar, aldus van Loon. ‘We voelden dat het maatschappelijk draagvlak aan het wegvallen was. Daarom hebben we in 2016 gezegd: we gaan ons er meer mee bemoeien.’ Daarin was de opstelling van Shell iets anders dan die van Amerikaanse ExxonMobil, erkende Van Loon. ‘Wij zijn een bedrijf met veel medewerkers en bedrijfsactiviteiten in Nederland. Onze mensen lezen de Nederlandse kranten.’

Toch was een van de eerste wapenfeiten van Van Loon een brief aan toenmalig minister Kamp. Daarin waarschuwde ze met haar evenknie van Exxon dat een lager niveau van gaswinning dan voor de veiligheid noodzakelijk was zou raken aan ‘de kern van de samenwerking’.

Van Loon bekende dat ze destijds te simpel over het vaststellen van die veiligheid dacht. ‘Op die brief ben ik niet trots meer, die zou ik nu niet meer schrijven. De toon en de inhoud waren niet passend.’

Overigens was gaswinning op een lager niveau geen vanzelfsprekendheid. Dat bevestigde Jan Willem van Hoogstraten, directeur van Energiebeheer Nederland (EBN), de staatsdeelneming in de gaswinning. Hij zei dat NAM meerdere keren dreigde de gaskraan dicht te draaien. De winning werd de afgelopen jaren minder winstgevend vanwege de verlaagde productie en hogere kosten voor schadeherstel en het versterken van huizen.