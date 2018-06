Shell omzeilde dividendbelasting voor 7 miljard, oppositie woedend

Dat schrijft Trouw zaterdag. Sinds 2005 heeft Shell in totaal ruim 45 miljard euro via het belastingparadijs Jersey uitgekeerd aan buitenlandse aandeelhouders, blijkt uit berekeningen van de Stichting onderzoek multinationale ondernemingen (Somo). Daarover heeft Nederland meer dan 7 miljard euro aan dividendbelasting misgelopen.

Shell zegt zich in een schriftelijke reactie van geen kwaad bewust te zijn. 'Ik ben stomverbaasd', stelt Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland, 'dit is tendentieus'.

De bewuste constructie is opgezet ten behoeve van de fusie van de Britse en de Nederlandse moedermaatschappijen van Shell in 2004 tot één concern. Omdat het hoofdkantoor in Den Haag kwam, zouden de oude Britse aandeelhouders dividendbelasting moeten gaan betalen. Om hen te paaien besloot Shell twee soorten aandelen uit te geven. Over aandelen 'A' wordt gewoon dividendbelasting betaald. Eigenaren van de aandelen 'B' krijgen hun dividend daarentegen uitgekeerd via een belastingparadijs, en omzeilen zo de Nederlandse fiscus. Die gaf daar naar alle waarschijnlijkheid toestemming voor via een zogeheten 'ruling'.

Volledig volgens de regels

Shell laat weten dat de gang van zaken 'volledig in lijn is met de fiscale wet- en regelgeving in Nederland'. Maar hoogleraar belastingrecht Jan van de Streek van de Universiteit van Amsterdam verwacht dat deze aanpak waarschijnlijk geen stand houdt voor de rechter. In een artikel dat komende week verschijnt in het Weekblad Fiscaal Recht concludeert hij dat de Belastingdienst niet met de regeling had mogen instemmen.

De onderzoekers van Somo gaan nog een stap verder. Zij vragen zich af of hier sprake is van ongeoorloofde staatssteun van Nederland aan Shell. 'Als dat zo is, dan kan de Europese Commissie Nederland verplichten de eerder genoemde 7,5 miljard euro terug te vorderen', schrijven ze.

Parlementaire enquête

GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver is woedend over de afspraak. 'Dit is vriendjespolitiek van de allerslechtste soort', zegt hij in een reactie. Klaver wil een parlementaire enquête naar de overeenkomst met Shell en andere belastingafspraken met grote ondernemingen. Ook SP-leider Lilian Marijnissen spreekt van een 'stinkende deal' en noemt premier Mark Rutte 'een loopjongen van het grootkapitaal die het geld en de macht van de rijkste 10 procent beschermt'.

Dit is niet hoe een democratie hoort te werken. Er gaat iets helemaal verkeerd als één bedrijf zo machtig is dat het zijn eigen regels mag maken. In een rechtsstaat staat niemand boven de wet, zelfs de Royal Dutch Shell niet. Jesse Klaver

Het nieuws komt zeer ongelegen voor het kabinet Rutte III. Dat wil de dividendbelasting helemaal afschaffen. Samen met Unilever behoort Shell tot de grote pleitbezorgers van deze maatregel, die het Nederlandse vestigingsklimaat ten goede zou komen. Uit vrijgegeven documenten rond de kabinetsformatie blijkt echter dat ook onder hoge ambtenaren hierover sterke twijfels heersen. De oppositie laat ondertussen geen mogelijkheid onbenut om erop te wijzen hoeveel beter de 1,4 miljard euro besteed kan worden die de regering jaarlijks mis zal lopen door deze belastingverlaging.