Shell officieel in beroep tegen uitspraak die bedrijf verplicht CO2-uitstoot te verminderen

Een tankauto rijdt bij de raffinaderij van Shell in Pernis. Beeld ANP

Shell had al laten weten in beroep te gaan, maar doet dit dinsdag officieel bij de rechtbank in Den Haag, bevestigt een woordvoerder. De precieze redenen wil het bedrijf morgen pas toelichten. Het ligt voor de hand dat Shell zal proberen de eigen verantwoordelijkheid over CO2-uitstoot te begrenzen.

Het energieconcern heeft altijd gezegd dat het niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor de uitstoot die klanten veroorzaken met zijn producten, zoals benzine en kerosine. Deze zogenoemde ‘scope-3-uitstoot’ levert de bulk van de emissies op: in 2019 stootten Shells klanten het equivalent van 1.551 megaton CO2 uit. Dat is tien keer zo veel als de totale Nederlandse emissies in dat jaar, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Shells ‘eigen’ uitstoot bij de winning en raffinage van fossiele brandstoffen (scope 1) bedroeg 70 megaton. Die van toeleveranciers 10 (scope 2). De uitstoot van deze twee categorieën wil Shell tot 2030 met de helft verminderen, zo maakte het concern afgelopen najaar bekend.

Het energieconcern zegt in beroep te gaan tegen de uitspraak omdat het denkt goede gronden te hebben. Shell noemt onderdelen van het vonnis ‘gewoon niet haalbaar - of zelfs redelijk - om van Shell, of welk bedrijf dan ook, te kunnen verwachten'.

Zo vraagt Shell zich af hoe het wettelijk verplicht kan worden CO2-emissies te verminderen die het niet in de hand heeft, zoals van klanten, die niet verplicht zijn hun uitstoot te verlagen. Het concern zegt de energiekeuzes van zijn klanten niet te kunnen beïnvloeden. Dat is volgens Shell aan overheden.

Daarnaast noemt Shell de verplichting van het hof veel strenger dan ‘de meest vooruitstrevende beleidstrajecten en energiescenario’s ter wereld’.

Het inmiddels Britse energieconcern zegt veel energie te steken in verduurzaming en heeft in 2020 en 2021 naar eigen zeggen voor bijna vier miljard euro aan investeringsbesluiten genomen ten bate van de Nederlandse energietransitie. Het zegt zich te blijven inzetten voor een duurzamer energiesysteem. De rechter heeft over de ‘scope 3-uitstoot’ gezegd dat Shell slechts een zware ‘inspanningsverplichting’ heeft om die te verminderen.