Shell investeert in nieuwe energie - lof en kritiek in Den Haag

Shell vestigt in zijn Haagse hoofdkantoor een campus voor ‘nieuwe energie’. Het gas- en oliebedrijf verwacht de komende vijf jaar honderden nieuwe banen te creëren bij de New Energies-divisie, die zoekt naar alternatieve brandstoffen en bronnen voor elektriciteit.

Nu werken in Nederland 150 mensen bij de New Energies-divisie; in 2023 zijn dat naar verwachting 500 tot 700 banen. ‘En we voorzien verdere groei in de periode daarna, afhankelijk van de kansen in deze markt in binnen- en buitenland’, aldus verantwoordelijk directeur Maarten Wetselaar maandag.

De tak voor nieuwe energiebronnen werd twee jaar geleden opgericht. Wereldwijd verwacht Shell tot 2020 investeringen op dit terrein te doen ter grootte van jaarlijks 1 tot 2 miljard dollar (863 miljoen tot 1,7 miljard euro). In Nederland betreft het onder meer windmolenparken op de Noordzee bij Borssele, onderzoek naar waterstof als energiebron en een zonnepark in Moerdijk. Ook wordt Shell Recharge, het netwerk van snellaadpunten voor elektrische auto’s, uitgebreid.

De New Energies-tak wordt gevestigd in het hoofdkantoor van Shell aan de Carel van Bylandtlaan in Den Haag. Dat monumentale pand wordt sinds enkele jaren grondig gerenoveerd. De investeringen voor dat kantoor en de vestiging van de nieuwe divisie op die locatie bedragen 200 miljoen dollar (172 miljoen euro). Ook de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten in Amsterdam worden uitgebreid. Het Shell technology Centre in Amsterdam-Noord blijft een van de drie wereldwijde ‘hubs’ voor innovatie, naast Houston (VS) en Bangalore (India).

Volgens Shell heeft de aankondiging van de investeringen niets te maken met de discussie over de afschaffing van dividendbelasting. ‘We begrijpen dat die link wordt gelegd, maar de twee hebben niets met elkaar te maken’, zegt een woordvoerder. ‘Wij willen gewoon een goed investeringsklimaat, punt. We willen versnelling en schaalvergroting op het gebied van nieuwe energie.’

Het Haagse stadsbestuur reageert enthousiast op de miljoeneninvesteringen. ‘Het is heel veel geld. Dat is goed nieuws voor de stad, want het levert veel banen op’, aldus Richard de Mos, wethouder economie. ‘Complimenten aan Shell voor deze geweldige investering.’

Maar de band tussen Shell en Den Haag heeft de laatste tijd wel een deuk opgelopen. Zo werd er gedemonstreerd tegen de benoeming van Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland, in een adviesorgaan dat de gemeente moet adviseren bij de energietransitie. En in de gemeenteraad is er geen steun meer voor een subsidie van 100.000 euro voor het jaarlijkse Generation Discover Festival van Shell en andere partijen op het Malieveld, in oktober.

De actiegroep Den Haag Fossielvrij, die het jaarlijkse festival op het Malieveld greenwashing noemt, reageert óók negatief op de investeringen in de New Energies-tak door het concern in de stad. ‘We zijn er niet blij mee. Shell moet eerst stoppen met olie en gas’, zegt campagnecoördinator Femke Sleegers van Den Haag Fossielvrij. ‘Nog altijd zoekt het bedrijf naar bronnen voor olie en gas en gaat 98 procent van alle investeringen daarnaartoe. Shell wil het alleen maar over oplossingen hebben, niet over de problemen. Shell is de badkamer aan het dweilen zonder eerst de modderlaarzen uit te doen.’

Volgens Shell is de omvang van de New Energies-divisie echter niet klein ten opzichte van traditionele activiteiten als gas- en oliewinning. ‘Shell is honderd jaar geleden ook klein begonnen. De ambitie is dat deze divisie hard gaat groeien’, zegt een woordvoerder. ‘We zoeken naar schone en hernieuwbare energiebronnen.’