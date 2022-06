Shell geloofde niet dat verlagen gaswinning tot minder zware aardbevingen zou leiden, zegt oud-directeur

Pieter Dekker (vicepresident van Shell tussen 1997 en 2016) tijdens de parlementaire enquêtecommissie over de aardgaswinning in Groningen. Beeld Freek van den Bergh

Wijsheid komt vaak achteraf en spijt altijd te laat, zijn doorgaans de motieven van een parlementaire enquête. Maar woensdagavond werd weer heel duidelijk: de gaswinning in Groningen is nog geen gedane zaak. Zeker ook niet politiek.

Maar liefst negen brieven die aan het dossier raken stuurde staatssecretaris van Mijnbouw Hans Vijlbrief naar de Tweede Kamer, met een aantal saillante besluiten. In een slepend conflict met de NAM over het vergoeden van kosten van het versterken van huizen dient de staat in een door het gasbedrijf aangespannen arbitragezaak een tegenclaim in van 190 miljoen euro in. NAM wil niet alle facturen betalen, omdat het bedrijf het op grote schaal versterken van huizen niet langer noodzakelijk acht uit veiligheidsoverwegingen, nu de gaskraan bijna dicht is.

‘Het is onacceptabel dat NAM via deze weg de verantwoordelijkheid voor de situatie in Groningen probeert te ontlopen’, aldus Vijlbrief. Hij wil alle kosten ‘doorbelasten’ aan NAM − al betaalt de staat vanwege gemaakte afspraken daarvan indirect twee derde deel.

Bovendien trekt Vijlbrief de staatsvertegenwoordiger terug uit het College van Beheer van de Maatschap Groningen, de juridische eenheid waarmee NAM en de staat het Groningerveld leegpompten. Dat besluit volgt op tot voor kort geheime notulen uit 2013, geopenbaard door NRC en Dagblad van het Noorden. Daaruit bleek hoe ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken probeerden documenten geheim te houden. ‘Wat ik hier lees, past niet bij het beeld dat ik heb van hoe de staat hoort te handelen’, aldus Vijlbrief.

Het is vooral een symbolische stap, zonder praktische consequenties. Maar de timing is op z’n zachtst gezegd opmerkelijk: een etmaal voor de eerste vertegenwoordigers van Shell en NAM gehoord zouden worden door de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. ‘Absoluut toeval’, aldus Vijlbriefs woordvoerder.

Verstandshuwelijk

De gaswinning in Groningen was sinds 1963 een innig en vruchtbaar verstandshuwelijk. Tussen Shell en Esso (later ExxonMobil), als aandeelhouders van NAM, en tussen ‘de olies’ en de staat. Maar sinds toenmalig minister Eric Wiebes in 2018 het dichtdraaien van de gaskraan aankondigde, is de verbintenis ontaard in een vechtscheiding.

Voor de enquêtecommissie is een belangrijke vraag hoe in betere tijden de verhoudingen lagen tussen de overheid en de bij de gaswinning betrokken bedrijven. Pieter Dekker (vicepresident Joint Venture Governance bij Shell van 1997 tot 2016 ) was daar donderdag duidelijk over. Als hier − met de kennis van nu − sprake was van een misdaad, dan waren Shell en de staat partners in crime.

GasTerra (ook al een gezamenlijke onderneming van de staat met Shell en Exxon) bepaalde hoeveel gas er per jaar gewonnen werd − binnen de marge van een tienjarig plafond van 425 miljard kuub. Maar: ‘We wilden allemaal het Groningenveld optimaal ontwikkelen.’

Huizinge

Tot de beving bij Huizinge in 2012, zei Dekker, was de consensus dat er door de gaswinning een aardbeving van maximaal 3.9 kon optreden, met enkel lichte schade aan gebouwen tot gevolg. ‘Dat was het kader waarbinnen NAM opereerde en dat werd door alle partijen acceptabel geacht.’

‘Huizinge’ veranderde dat − en toch ook weer niet. NAM ging direct over tot actie, zei Dekker, door meer onderzoek te doen. Maar de gaswinning ging het jaar daarop niet omlaag maar omhoog, terwijl Staatstoezicht op de Mijnen dringend had geadviseerd om te verminderen.

Bij Shell werd intern vastgesteld dat de gaswinning teruggeschroefd kon worden van 47- naar 35-40 miljard kuub. Maar, zei Dekker: NAM en Shell waren er niet van overtuigd dat minder gaswinning het risico op een zware aardbeving zou verminderen.

‘Wij waren van mening dat een productieverlaging niet zou bijdragen aan de oplossing van het probleem.’ Toenmalig minister van Economische Zaken Henk Kamp, voegde Dekker daar fijntjes aan toe, ging daar in mee. Die besloot niet te minderen, maar eerst veertien onderzoeken te laten doen naar het verband tussen winning en bevingen. Hij stond toe dat er in 2013 bijna 54 miljard kuub gas werd gewonnen.

Terugkijkend erkent Dekker: ‘2013 heeft bijgedragen aan gevoelens van onzekerheid en woede bij de Groningers.’ Al voor Huizinge, herhaalde hij de woorden van oud-topman Gerald Schotman toen die in 2015 namens NAM excuses maakte aan Groningen, ‘hadden we nieuwsgieriger moeten zijn.’

NAM afkopen

Donderdagmiddag ondervraagt de enquêtecommissie Johan de Haan. Die was in de cruciale periode van 2004 tot en met 2016 namens NAM de manager van het Groninger gasveld en daarna lid van de directie Aardbevingen bij het gasbedrijf.

De arbitragezaak over de kosten van het versterken van huizen tussen NAM en de Staat kan nog jaren duren, schrijft Vijlbrief aan de Tweede Kamer. Tegen die achtergrond wordt het aanbod dat Shell-topvrouw Marjan van Loon eerder dit jaar deed misschien wel aanlokkelijk. Zij wil in één keer een streep onder de rekening zetten door de aansprakelijkheid van NAM af te kopen.

Daarover is twee weken geleden voor het eerst gesproken, schrijft Vijlbrief. ‘De komende weken wordt verkend of er voldoende basis en vertrouwen is om tot verdere gesprekken over te gaan met Shell en ExxonMobil.’ De exen zijn nog niet klaar met elkaar.