Shell gaat plasticafval gebruiken als basis voor groenere kunststof

De fabriek moet in 2024 operationeel zijn en Shell wil er jaarlijks 50 duizend ton afvalplastic verwerken. In Nederland komt per jaar ongeveer 1,9 miljoen ton plastic op de markt, volgens cijfers van onderzoeksbureau CE Delft uit 2017. Daarvan wordt slechts een deel verwerkt en daarna daadwerkelijk gerecycled.

Shell zegt in zijn installatie plasticafval te gebruiken dat niet op mechanische wijze gescheiden en hergebruikt kan worden. Van de grondstof wordt nieuwe kunststof gemaakt. ‘Het is plastic naar plastic’, zegt Richard Zwinkels, general manager van Shell Chemicals Park Moerdijk.

Bij pyrolyse wordt een grondstof (in dit geval plastic, maar het kan ook met bijvoorbeeld biomassa) onder hoge temperatuur en zonder zuurstof omgezet in olie, gas en ook een deel teer. Met het gas wil Shell in de toekomst waterstof produceren, de resterende CO2 moet worden opgeslagen onder de zeebodem. Een investeringsbeslissing moet hiervoor nog worden genomen.

Klimaatneutraal

De komende jaren zal de installatie opschalen en kan een hoeveelheid plasticafval worden gebruikt vergelijkbaar met wat in de provincie Noord-Brabant wordt ingezameld. Uiteindelijk zal de fabriek een hoeveelheid kunststof kunnen verwerken die gelijkstaat aan alle Nederlandse plasticafval, zegt Zwinkels. Ongeveer 10 procent van de totale kunststofproductie in Moerdijk moet zo worden verduurzaamd. ‘Dat betekent dus 10 procent minder aardolie. Dat is gigantisch’, aldus Zwinkels.

Door afvalstromen deels als grondstof te gebruiken en vrijkomende kooldioxide op te slaan, wil Shell zijn chemiepark in Moerdijk over tien jaar netto CO2-neutraal hebben. Dit betekent niet dat er geen CO2 meer wordt uitgestoten, maar dat met behulp van CO2-afvang en het gebruik van biomassa en plasticafval het klimaatkasboekje van het chemiepark op papier in balans is. Shell zegt hiervoor miljarden uit te trekken.

Het energieconcern experimenteert nu al in Moerdijk met de afvang van CO2 bij een elektriciteitsfabriek die draait op pluimveemest. Doordat de mest van biologische oorsprong is, kan de fabriek door de vrijkomende CO2 op te bergen, in de toekomst mogelijk klimaatnegatief worden.

Het gebruik van plastic voor deze vorm van hergebruik is niet onomstreden, omdat het proces veel energie vergt en restafval oplevert. Wetenschappers zeggen dat het beter is plastics echt te recyclen. Volgens Zwinkels zullen er echter altijd flinke reststromen zijn waarmee niet dit mogelijk is.