Shell gaat ‘gedurfde, maar afgemeten stappen maken’ na vonnis klimaatzaak

Advocaat Roger Cox en Donald Pols, directeur Milieudefensie, verlaten de rechtbank na afloop van de uitspraak eind mei. Beeld ANP

In een artikel gepubliceerd op platform LinkedIn komt Van Beurden evenwel niet met concrete maatregelen. Hij schrijft alleen dat zijn bedrijf waarschijnlijk ‘gedurfde, maar afgemeten stappen’ gaat maken in de komende jaren. Volgens de directeur heeft de oliemaatschappij ‘hetzelfde doel’ als Milieudefensie en ‘alle anderen’ die om de toekomst van de aarde geven. De uitspraak van de rechtbank is niet zozeer ‘een verandering’, dan wel ‘een versnelling’ van de ambities van het bedrijf, schrijft Van Beurden.

Tegelijkertijd kondigt hij aan dat Shell waarschijnlijk in beroep gaat tegen de uitspraak. ‘Ik ben nog steeds teleurgesteld dat Shell als enige eruit wordt gepikt door een uitspraak die naar mijn mening niet helpt om de wereldwijde CO2-uitstoot te verminderen’, aldus Van Beurden.

Volgens de Shell-baas vormt de overgang naar klimaatneutraal beleid een uitdaging voor de gehele samenleving, niet voor één bedrijf. Zo is het belangrijk dat niet alleen het aanbod van industrieën met veel CO2-uitstoot wordt aangepakt, ook de vraag ernaar. Stel dat Shell vandaag besluit om geen benzine en diesel meer te verkopen, schetst Van Beurden: ‘De vraag naar brandstof zou niet veranderen. Mensen zouden hun auto’s en bestelwagens volgooien bij andere tankstations.’