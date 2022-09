Shell en Exxonmobil hopen 1 miljard op te halen met verkoop van kleinere NAM-velden

Een gasexploitatie van de NAM in Langelo. Beeld Getty Images

Het door de NAM uitgebate Groningenveld blijft buiten de verkoop, evenals de ondergrondse gasopslagen in Norg en Grijpskerk. Van een verkoop van de hele NAM is geen sprake, laten Shell en ExxonMobil, elk voor de helft eigenaar van de NAM, in een reactie weten. Wel staan de overige ‘kleine’ gas- en olievelden in de etalage, zoals de buitengaatse gasvelden, en infrastructuur zoals de gasbehandelingsinstallatie in Den Helder, waar het aardgas vanaf de booreilanden in drie pijpleidingen naartoe stroomt om geschikt te worden gemaakt voor de fornuizen en cv-ketels van de consument. Shell en ExxonMobil zouden van de onderdelen af willen omdat ze ‘niet meer bij de kernactiviteiten horen’.

De NAM kondigde de verkoop van de kleinere olie- en gasvelden eind oktober al aan. Die verkoop is nu daadwerkelijk in gang gezet. Hoewel de huidige gasgekte, met sinds eind oktober vervijfvoudigde gasprijzen, destijds geen rol speelde in de beslissing om de velden van de hand te doen, hopen Shell en ExxonMobil met de verkoop wel van de exorbitante prijzen te kunnen profiteren, vertelden ingewijden aan Reuters. Zij denken dat de twee olie- en gasbedrijven tussen de 1 en de 1,5 miljard dollar zullen verdienen met het afstoten van de activa.

Olieveld in Schoonebeek

Tot de afgestoten onderdelen behoren verder onder meer het in 1943 ontdekte olieveld in Schoonebeek. Deze Drentse olievondst gaf de aanzet tot de oprichting van de Nederlandse Aardolie Maatschappij op 19 september 1947, de combine tussen wat toen nog de Bataafse Petroleum Maatschappij (een dochter van Shell) heette en Standard Oil of New Jersey (nu ExxonMobil).

Andere te koop aangeboden NAM-onderdelen zijn gas- en olievelden in Noord- en Zuid-Holland en gasvelden in Friesland en de Waddenzee. De verkoop van de kleinere velden moet de NAM naar eigen zeggen ‘meer robuust’ maken voor de afwikkeling van de sluiting van het Groningenveld, ook met het oog op het uitkeren van schadevergoedingen aan aardbevingsslachtoffers.

De NAM heeft de afgestoten onderdelen ondergebracht in vier losse bv’s. Shell liet eerder aan het FD weten dat de beslissing om afscheid te nemen van de olie- en gasvelden het resultaat was van ‘een wereldwijde evaluatie’ van het fossiele brandstofgebruik. Niet alleen economische redenen spelen een rol om de gaswinning terug te schroeven, ook klimaatverandering en de maatschappelijke druk op Shell om het over een groenere boeg te gooien, speelden mee bij het besluit, aldus het bedrijf.

Aardbevingsschade

De NAM wint al sinds 1963 aardgas uit het Groningenveld en is reeds decennialang een belangrijke gasbron voor Nederland en Europa. Sinds 2014 is de productie flink gedaald. Door aardbevingsschade aan Groningse woningen besloot het kabinet het aardgasveld van Slochteren te sluiten. Het veld zal naar verwachting in 2023 of 2024 worden stilgelegd, alhoewel de oorlog in Oekraïne heeft geleid tot discussie over langer openhouden. Politiek lijkt dat besluit echter nauwelijks te verkopen aan de vele gedupeerde Groningers.

Met de Groningse gaswinning is in bijna zestig jaar tijd 428 miljard euro winst gemaakt, blijkt uit een voor inflatie gecorrigeerde berekening van Shell waarover het FD dinsdag berichtte. Van dat bedrag streek de Nederlandse staat het leeuwendeel op: bijna 364 miljard euro. De rest van het geld ging naar de NAM, en belandde uitgekeerd als dividend bij ‘de olies’, zoals het ministerie van Economische Zaken ze in een reactie noemt, oftewel de twee aandeelhouders Shell en ExxonMobil. Tot nu toe was het altijd geheim hoeveel geld er met het ‘Groningse goud’ verdiend werd. Shell maakte de berekeningen met het oog op de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen.

De in de etalage gezette onderdelen van de NAM, waartoe het Groningenveld dus niet behoort, produceerden in 2021 ongeveer 2,4 miljoen kubieke meter aardgas per dag. Volgens de documenten in handen van Reuters kan die productie in potentie nog omhoog tot 2,8 miljoen kubieke meter per dag, mocht een nieuwe eigenaar hierin willen investeren. De gasbehandelingsinstallatie in Den Helder zou daarbovenop nog eens goed zijn voor 53 procent van al het aardgas dat op Nederlandse boorplatforms wordt opgediept.