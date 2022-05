Shell boekt miljardenwinst door post-corona opleving en oorlog in Oekraïne – ondanks vertrek uit Rusland

Shell Pernis, de grootste raffinaderij van Europa en een van de grootste raffinaderijen ter wereld. Beeld ANP / Lex van Lieshout

Dit ondanks het feit dat Shell, sinds vorig jaar een volledig Brits bedrijf, zich gedwongen zag te vertrekken uit Rusland, en bijna 4 miljard dollar moest afschrijven op de bezittingen die het daar achterlaat.

Het past in de lijn van andere oliemaatschappijen, die eerder deze week hun kwartaalcijfers bekendmaakten. Het Britse BP, het Franse Total en het Amerikaanse Chevron hebben ook miljarden verdiend – al moest BP nog veel meer afboeken op zijn Russische bezittingen dan Shell, namelijk ruim 25 miljard dollar.

Actiegroepen spreken van ‘obscene’ verdiensten, en in het Verenigd Koninkrijk gaan stemmen op om de extra inkomsten extra te belasten. ‘Deze eenmalige heffing zou miljarden genereren die kwetsbare gezinnen zouden helpen hun energierekening te betalen’, zei Ed Davey, leider van de Britse oppositiepartij Liberal Democrats. Premier Boris Johnson liet echter weten daar niets voor te voelen. Volgens hem zou zo’n heffing ten koste gaan van de investeringen in hernieuwbare energie.

De prijs van een vat Brent olie bedroeg in het eerste kwartaal gemiddeld 102 dollar, 67 procent meer dan een jaar geleden.

Volgens Shell-topman Ben van Beurden, die de cijfers donderdag toelichtte, is de oorlog in Oekraïne maar één van de oorzaken van de gestegen winst. De brandstofprijzen waren vóór de oorlog al flink gestegen doordat investeringen tijdens de coronacrisis waren achtergebleven, en de vraag na de coronacrisis juist sterk steeg. Ook heeft Shell vorig jaar een reorganisatie doorgevoerd, waardoor de bedrijfskosten zijn verminderd.

Van Beurden benadrukte donderdagochtend dan ook vooral de maatschappelijke gevolgen van de oorlog, niet de prijsopdrijvende en winstopjagende effecten. ‘De oorlog in Oekraïne is eerst en vooral een menselijke tragedie, maar die heeft een aanzienlijke verstoring veroorzaakt van de wereldwijde energiemarkten en heeft laten zien dat veilige, betrouwbare en betaalbare energie niet voor lief kan worden genomen.’

Shells hoogste financiële bestuurder, Sinead Gorman, zei donderdag dat Shell geen olie, gas en olieproducten meer koopt uit Rusland – in maart ontstond er nog ophef over een lading Russische ruwe olie die Shell voor een spotprijsje op de kop had getikt. Van Beurden maakte toen excuses (hij zei dat hij de leveringszekerheid zwaarder had laten wegen dan de ethische bezwaren) en beloofde de winst, naar schatting 20 miljoen, aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne te schenken.

Volgens Van Beurden is het ‘onmogelijk’ om de hoeveelheid gas die Europa nu uit Rusland haalt door andere leveranciers te laten leveren. ‘Dat betekent dat we de energietransitie moeten versnellen, en dat we meer energie moeten besparen.’

De dure fossiele brandstoffen leiden tot hogere kosten voor de eindgebruikers: het verwarmen van een huis kan in Nederland zo een paar duizend euro duurder worden, en de hogere kosten van brandstoffen zoals diesel leiden ertoe dat de consument voor alles dat verbouwd, gemaakt en getransporteerd moet worden meer moet gaan betalen. Vandaag en morgen probeert de Europese Unie tot een vergelijk te komen om de invoer van Russische olie en olieproducten helemaal te staken, wat tot nieuwe prijsstijgingen zal leiden.

‘De gevolgen van de onzekerheid en de hogere kosten waar die mee gepaard gaat worden wijd en zijd gevoeld’, aldus Van Beurden. Hij hintte op betalingsregelingen voor afnemers die in de problemen komen. ‘We zijn in gesprek met overheden, onze klanten en toeleveranciers om deze moeilijke implicaties op te pakken en steun en oplossingen te bieden waar we kunnen.’

Het afromen van de winsten, of een korting op de prijzen wees zijn collega Gorman van de hand. ‘We hebben de cashflow nodig om te investeren in de energietransitie', zei ze tegen analisten.

Intussen gaan veel van de verdiende miljarden naar aandeelhouders. De afgelopen maanden is er 4 miljard gestoken in het terugkopen van aandelen. Het dividend dat aandeelhouders krijgen werd voor het eerste kwartaal bepaald op een kwartje per aandeel. De koers steeg donderdagochtend met bijna 4 procent.