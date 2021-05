Sheila Sitalsing doet examen: ‘De middelbare school is veel leuker geworden’

Tafels met daarop het examen staan klaar in de gymzaal van Atheneum College Hageveld. Beeld ANP

‘Ik zou wel even schrikken als ik zo’n pakket van dertien pagina’s op mijn tafeltje krijg’, zegt columnist Sheila Sitalsing (52) over het vwo-examen economie. ‘Er staan flinke lappen tekst in.’ Het talige aspect maakt het examen aan de ene kant heel leuk en actueel, vindt ze. ‘Maar ik kan me voorstellen dat het ingewikkeld is als je niet zo goed bent met taal.’

Het examen in 1986 was saai en wiskundig: ‘We moesten gewoon sommen maken.’ Toch ging het haar makkelijk af, ze sloot af met achten op haar cijferlijst: ‘Ik was ook wel een stuudje.’ Sindsdien is de middelbare school volgens haar veel leuker geworden. Dat merkt ze aan haar kinderen die in de brugklas en de derde zitten. ‘Ze worden op een andere manier aan het denken gezet over maatschappelijke thema’s.’

Ook in dit examen geen tekort aan maatschappelijke thema’s. Het gaat over vakbonden, pensioenen en belastingstelsels. ‘De vragen sluiten heel goed aan op het politieke debat’, vindt Sitalsing. Zo onderzoekt de fictieve econoom Pikets in opgave 6 wat voor invloed belasting heeft op de inkomensverschillen in het eveneens fictieve land Alpha. Leerlingen moeten uitrekenen wanneer iemand met een inkomen uit werk, na aftrek van inkomstenbelasting, minder ontvangt dan iemand met een bijstandsuitkering.

Hoewel de rest van het examen Sitalsing makkelijk afgaat, gaat het hier toch even mis. ‘Ik denk dat ik per ongeluk twee keer de algemene heffingskorting van 250 euro heb opgeteld.’ Ze maakt nog kans op een punt: in het antwoordmodel lijkt vooral de berekening, de weg naar het antwoord, erg belangrijk. Maar in haar antwoorden zijn twee pagina’s vol krabbels te zien. ‘De leraar die hier punten voor geeft, moet wel heel mild zijn’, concludeert ze.