Sharon Dijksma (PvdA) volgt populaire Van Zanen op als burgemeester van Utrecht

Sharon Dijksma.

‘Fantastisch! Ik wil dolgraag burgemeester voor alle Utrechters te zijn. Ik heb Utrecht zien opbloeien de afgelopen jaren en ik zie er naar uit om snel naar Utrecht verhuizen’, reageerde Dijksma op haar bekendmaking.

Dijksma heeft ruime politieke ervaring als Tweede Kamerlid en staatssecretaris op drie verschillende posten: infrastructuur en milieu, economische zaken en onderwijs. Ze is nu nog wethouder verkeer en vervoer in Amsterdam onder een andere vrouwelijke burgemeester, Femke Halsema.

Dijksma vertegenwoordigt de PvdA, de partij die traditiegetrouw veel burgemeesters levert en dat nu dus ook in de vierde stad van Nederland gaat doen. De Utrechtse VVD-fractievoorzitter Dimitri Gilissen zit daar niet over in, zei hij: ‘We beoordelen haar op haar daden, niet op haar politieke achtergrond.’

Met pijn in het hart verlaat ik Amsterdam. Een stad die me dierbaar is geworden. Ik heb met veel plezier gewerkt aan alles wat er rijdt en vaart. Ben trots op mijn team en wat we hebben bereikt. Vooral ook tijdens deze moeilijke tijd, met veel impact op het OV. — Sharon Dijksma (@sharon_dijksma) 10 november 2020

‘Haar brede netwerk past bij de ambitie van Utrecht’, zegt Heleen de Boer, voorzitter van de vertrouwenscommissie. ‘Zij is een aanjager. Zij zal voor Utrecht symbool staan voor het vertrouwen in de toekomst. Zij is zichtbaar, energiek en benaderbaar. We kijken uit naar haar komst naar Utrecht.’

Dijksma volgt VVD-er Jan van Zanen op, die sinds 1 juli burgemeester is van Den Haag. Van Zanen was een geliefde burgemeester; hij vertrok omdat hij toe was aan een nieuwe uitdaging. Peter den Oudsten nam als waarnemend burgemeester de burgemeesterspositie tijdelijk in.

De keuze voor Dijksma sluit aan bij het profiel dat inwoners van de stad hadden opgesteld. Uit een oproep aan Utrechters om mee te denken over een nieuwe burgemeester kwam naar voren dat de bewoners een voorkeur hebben voor een vrouwelijke burgemeester. Verder moest deze persoon jong zijn en een ervaren bestuurder. En daarnaast bij voorkeur toegankelijk, sociaal, charismatisch, krachtig en integer. Volgens commissievoorzitter Heleen de Boer is de keuze voor Dijksma genomen op basis van kwaliteit en niet op het feit dat ze een vrouw is.

Gefeliciteerd ⁦@GemeenteUtrecht⁩! Met ⁦@sharon_dijksma⁩ krijgen jullie een BM die warm, daadkrachtig en bevlogen is. En je kan ook geweldig met haar lachen https://t.co/VTyPvUAeOg — Lodewijk Asscher (@LodewijkA) 10 november 2020

Voor een burgemeestersvacature reageerden er opvallend veel vrouwen. Van de 27 kandidaten waren er elf vrouw. Van de 27 sollicitanten waren er zes van de VVD, zes van D66, vijf van de PvdA en vier van het CDA. Vier kandidaten zijn geen lid van een politieke partij en van twee is dat niet bekend.

De geruchtenmachine draaide de afgelopen maanden op volle toeren. D66-kopstukken Stientje van Veldhoven en Alexander Pechtold werden veel genoemd maar zeiden niet te hebben gesolliciteerd.

Het gaat Utrecht voor de wind. De welvarende stad met een hoogopgeleide bevolking kent minder grotestedenproblematiek dan Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Maar de alsmaar stijgende huizenprijzen maken de stad voor steeds meer mensen onbereikbaar en een aantal gebieden in de stad delen niet in de groeiende rijkdom, zoals Overvecht, waar criminaliteit een probleem is.