Shanghai langer in lockdown, vaccinatiegraad in veel Afrikaanse landen laag

Een verpleegster in Zuid-Soedan geeft een coronaprik. Beeld Getty Images

Meer besmettingen gemeld in Shanghai tijdens strenge lockdown

In Shanghai stijgt het aantal geregistreerde coronabesmettingen ondanks de strenge lockdown. Delen van de grootste stad in China, 25 miljoen inwoners, gingen vorige week ‘op slot’. Niet-essentiële winkels zijn gesloten, en inwoners van bepaalde stadsdelen moeten thuisblijven en zich regelmatig testen. Zij mogen niet naar andere delen van de stad reizen. De lockdown zou in het oosten van de stad tot afgelopen vrijdag duren. Maar donderdag besloten de autoriteiten dat een verlenging nodig was, de lockdown is voor inwoners van onder andere het financiële district Pudong in het oosten met tien dagen verlengd. Ook westelijke stadsdelen zijn nu afgesloten. Op zondag werden in de stad 438 coronagevallen van personen met klachten gemeld, en daarnaast nog bijna 8 duizend asymptomatische besmettingen. Dit is dubbel zoveel als een week eerder, maar nog steeds vele malen lager dan de ruim 22 duizend meldingen per dag in Nederland.

Zuid-Korea lijkt omikronpiek voorbij

Zuid-Korea, waar de omikronvariant tot de grootste uitbraak sinds het begin van de pandemie leidde, ziet het aantal gemelde besmettingen sinds enkele dagen dalen. De afgelopen weken hoorden de Zuid-Koreaanse besmettingscijfers tot de hoogste wereldwijd, de sterftecijfers bleven relatief laag. Deze week worden veel maatregelen in het land versoepeld. Restaurants mogen weer langer open en de maximale groepsgrootte voor bijeenkomsten gaat omhoog van acht naar tien. Internationale toeristen die volledig gevaccineerd zijn en een negatieve pcr-test kunnen tonen, hoeven niet meer in quarantaine bij aankomst.

Vaccinatiekloof blijft groot, in 48 landen minder dan kwart van inwoners volledig gevaccineerd

Een vaccinatiegraad van minstens 70 procent medio 2022, het streven van de Wereldgezondheidsorganisatie, lijkt nog ver weg. Op dit moment is dit doel in iets meer dan vijftig landen bereikt. In bijna evenveel landen, 48, is minder dan een kwart van de bevolking volledig gevaccineerd, in 19 daarvan is de vaccinatiegraad minder dan 10 procent. In de rijkste landen ter wereld is bijna driekwart van de bevolking gevaccineerd. In de landen met de laagste inkomens, zoals gedefinieerd door de Wereldbank, kreeg minder dan 12 procent een tweede prik. Het percentage gevaccineerden is volgens gegevens van de statistische website Our World in Data het laagst in Burundi, de Democratische Republiek Congo, Tsjaad en Haïti, minder dan 1 procent van de bevolking. De vaccinatiegraad is het hoogst in de Verenigde Arabische Emiraten en Portugal, meer dan 92 procent.