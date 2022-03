Shanghai begint vandaag aan grootste Chinese lockdown sinds Wuhan

Lege straten in Shanghai, de grootste stad van China, vanwege een streng coronabeleid. Beeld AFP

China voert sinds het begin van de pandemie met succes een streng zerocovidbeleid, maar heeft moeite om de zeer besmettelijke omikronvariant in bedwang te houden. Buiten Shanghai, de grootste stad van China, zitten om die reden al tientallen miljoenen Chinezen in lockdown. In het land groeit de weerzin tegen dit soort grootschalig, streng ingrijpen.

De nieuwe maatregelen treffen allereerst stadsdelen ten oosten van de rivier Huangpu. Het gaat onder meer om het financiële district Pudong, waar meer dan vijf miljoen mensen wonen. Inwoners moeten ten minste vier dagen thuis blijven en zich twee keer laten testen, niet-essentiële winkels gaan dicht en het openbaar vervoer wordt stilgelegd. Bewaakte checkpoints moeten voorkomen dat inwoners naar andere stadsdelen reizen.

Puxi

Op vrijdag gaan ook de miljoenen inwoners van Puxi, het dichtbevolkte historische centrum van de stad dat ten westen van de Huangpu ligt, vier dagen in lockdown. Ook zij zullen massaal worden getest. Doordat de lockdowns elkaar strak opvolgen, kunnen besmette inwoners niet met inwoners van de andere zone in contact komen, is het idee.

Hiermee krijgt een groot deel van Shanghai, dat in totaal zo’n 26 miljoen inwoners telt, te maken met de strikte maatregelen. Zondag werden in de stad 3.500 positieve tests gemeld, waarvan het overgrote deel asymptomatisch.

De afgelopen week waren er al huizenblokken in Shanghai afgezet met blauwgele barrières naar aanleiding van de omikronuitbraak. De lokale autoriteiten hielden vol dat het grootschalig afsluiten van de stad niet nodig zou zijn, maar besloten zondag toch tot de tweedelige lockdown. Volgens persbureau AP leidde dit tot hamstergedrag, met lege supermarktschappen tot gevolg.

Verlies aan steun

De laatste maanden komt het strenge Chinese beleid ten aanzien van het coronavirus in eigen land onder druk te staan. Door bij de minste of geringste uitbraak keihard in te grijpen, slaagde China erin het virus nauwelijks te laten rondgaan, waardoor landelijke lockdowns niet nodig waren. Maar door de omikronvariant verliest die aanpak steun: door de besmettelijkheid zijn hardere maatregelen nodig, terwijl de variant minder ziekmakend is.

Het leidt tot gemor op de zwaar gecensureerde Chinese sociale media, waar de kritische berichten doorgaans snel worden verwijderd. Afgelopen donderdag riep de prominente epidemioloog Zhang Wenhong uit Shanghai de overheid nog op om oog te houden voor de economie bij het bestrijden van het virus.

Xi Jinping

Ook president Xi Jinping moedigt zo gericht mogelijke maatregelen aan waarbij de economie zoveel mogelijk gespaard wordt. Maar uiteindelijk zijn het de lokale overheden die erop worden aangekeken als onder hun leiding een uitbraak plaatsvindt. Zij zijn daarom geneigd om toch hard in te grijpen.

Wel lijkt er sprake te zijn van enige verfijning in geval van de lockdowns in Shanghai. Zo valt op dat er een einddatum is genoemd, waar dit eerder niet gebeurde bij vergelijkbare ingrepen. Luchthavens en treinstations blijven verder operationeel, evenals de beurs en de internationale scheepvaart. De stad heeft de grootste haven ter wereld als het gaat om aantallen doorgevoerde containers.

Desondanks leidde de aankondiging van de strenge coronamaatregelen tot zenuwen op de internationale markten. Zo daalde de olieprijs met enkele procenten vanwege de verwachting dat de vraag zou kunnen dalen. Het financiële persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat Tesla zijn autofabriek in Shanghai ten minste één dag zal stilleggen vanwege de lockdown. De voor Tesla belangrijke fabriek staat in het district Pudong en produceert meer dan vijftigduizend voertuigen per maand.