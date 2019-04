SGP-wethouder stapt over naar Forum: ‘Gods wegen zijn ondoorgrondelijk’

Sytse de Jong Beeld Pedro Sluiter

Komt Forum voor Democratie na de huidige formatiegesprekken met CDA, VVD, ChristenUnie en PvdA in het college van Overijssel, dan wordt hij een van de eerste bestuurders in het nog prille bestaan van de partij.

Van onmin tussen hem en de SGP is geen sprake, verklaart De Jong. ‘Maar soms is het goed om een pas op de plaats te maken. Ik ben drie periodes wethouder geweest, wilde het niet te veel op routine doen. Dat gun ik de gemeente niet.’ Hij wil niet ingaan op zijn redenen om ook de partij te verlaten. ‘Je kunt het beschouwen als een boek dat voor mij dicht is. Een heel waardevol boek, dat wel: niet eentje dat je terugbrengt naar de bibliotheek. Het boek van de SGP krijgt een mooi plekje in mijn boekenkast.’

Forum, waar hij al enige tijd lid van is, omschrijft hij als ‘conservatief, maar niet te zwaar ideologisch geladen’. ‘Dat past goed bij mij. De partij hecht echt waarde aan de cultuur van Nederland en de verschillende regio’s die samen Nederland vormen. Aan de ongrijpbare zaken die maken wat we zijn.’

Christelijke wortels van Nederland

Forum en SGP spreken deels hetzelfde publiek aan: beide partijen volgen een conservatieve koers en beroepen zich veelvuldig op de christelijke wortels van Nederland, die ook in de toekomst leidend zouden moeten zijn. Op congressen en andere bijeenkomsten van Forum is het niet lastig (voormalig) SGP-stemmers te vinden. Uit een analyse door de Volkskrant van de lokale stemuitslagen blijkt dat in bijna elke van de 21 gemeenten waar de SGP de grootste werd, FvD meer dan 10 procent van de stemmen behaalde. In Goeree-Overflakkee en Krimpen aan den IJssel gingen de partijen nek aan nek.

Een evident verschil zit in hoe de partijen kijken naar medisch-ethische kwesties: zo vindt Forum dat ouderen die hun leven voltooid achten hun leven zonder overheidsbemoeienis moeten kunnen beëindigen. De SGP zet juist alles op alles om de huidige euthanasiewetgeving terug te draaien.

Dat weet ook wethouder De Jong. ‘Maar het is veel spannender om in een dergelijke omgeving te opereren dan je te omringen met honderden gelijkgestemden. Ik geloof er sterk in dat iedereen op een plekje wordt gesteld. Er zullen christenen zijn voor wie dat plekje een christelijke partij is, maar ik word nu in deze situatie geplaatst. Waarom? Er staat niet ergens een heldere schijnwerper die me laat zien welke kant ik op moet, maar ik geloof dat, als je achteraf terugkijkt, Gods visie duidelijk zichtbaar is.’