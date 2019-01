SGP-voorman Kees van der Staaij blijft ondanks kritiek achter Nashville-verklaring staan

SGP-voorman Kees van der Staaij, een van de ondertekenaars van de verklaring, leest in de Tweede Kamer voor uit de bijbel. Beeld Freek van den Bergh

Het document circuleerde in Nederland lang in betrekkelijke stilte in orthodox-protestantse kring, maar afgelopen weekeinde leidde de zogenoemde Nashville-verklaring tot een storm van protest. Onder anderen parlementariër Kees van der Staaij, voorman van de streng christelijke SGP, bleek zijn handtekening te hebben gezet onder het document van Amerikaanse origine, dat homo’s en transgenders de kerk uit lijkt te jagen.

Ondanks de felle kritiek van afgelopen weekend staat Van der Staaij nog steeds achter het pamflet: ‘De SGP heeft er nooit een geheim van gemaakt te staan voor de Bijbelse noties over huwelijk, gezin en seksualiteit. In lijn daarmee heb ik aangegeven dat ik me kan vinden in de strekking van de Nashville-verklaring.’

Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie, nam op Facebook afstand van het document. ‘Ik ben bang dat het gesprek over geloof en homoseksualiteit niet gediend is met deze verklaring.’ Ook de voorzitter van de Vrije Universiteit, Mirjam van Praag, reageerde kritisch. Een aantal van de ondertekenaars is werkzaam op de VU. ‘Op de VU voeren we graag een academisch debat over de meest uiteenlopende onderwerpen. De Nashville-verklaring is geen debat, maar een statement waar we als universiteit die haar diversiteit waardeert verre van blijven’, schreef Van Praag op Twitter.

Iedere ondertekenaar van de Nashville-verklaring onderschrijft de opvatting dat het in strijd is met ‘Gods heilige bedoelingen wanneer mensen zichzelf bewust zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit.’ Ook stelt de verklaring uit 2017 dat ‘God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw’; geen homohuwelijk dus. Ook wordt gesuggereerd dat genezing van homoseksuele gevoelens mogelijk is: ‘De genade Gods ‘stelt een volgeling van Jezus in staat om zondige verlangens te doden en te leven op een wijze die de Heere waardig is.’

Minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) sprak op Twitter van ‘stappen terug in de tijd’ en ‘nog een lange weg te gaan’

‘Waar liefde is en zorg voor elkaar, daar is God’, reageerde CDA-partijvoorzitter Ruth Peetoom op Twitter. Volgens de voormalig predikante staat de Nashville-verklaring haaks op die visie. ‘Voor mij en vele anderen.’ D66-Kamerlid Rutger Schonis schreef op Twitter naar Van der Staaij dat hij hem kent ‘als een kundige collega. Daarom valt uw steun voor de Nashville-verklaring mij zo vies van u tegen. U ontkent hiermee het bestaan van een fundamenteel grondrecht voor vele duizenden Nederlanders.’

De NL versie van #NashvilleVerklaring maakt helaas één ding heel duidelijk. Dit zijn stappen terug in de tijd. We hebben nog een lange weg te gaan. Emancipatie is nog lang niet af. Ingrid van Engelshoven

Waar liefde is en zorg voor elkaar, daar is God. Zo geloven en kerk zijn is voor mij #helderbelijden. De #NashvilleVerklaring staat daar haaks op. Voor mij en vele anderen. pic.twitter.com/Lc502cGMhU Ruth Peetoom

Onbarmhartig

Kamerlid Femke Merel van Kooten van de Partij voor de Dieren noemde de verklaring ‘walgelijk, intens verdrietig en om je kapot te schamen. Hoe kun je geloven dat God mensen buitensluit vanwege hun liefde (liefde!) voor een ander.’ Astrid Oosenbrug, voorzitter van belangenorganisatie COC voor onder anderen homoseksuelen en transgenders, stelde tegen het ANP dat het ondertekenen van de Nashville-verklaring ‘een onbarmhartige en ongevoelige actie is’.

Binnen de protestantse kerkgemeenschap zijn de meningen over de verklaring sterk verdeeld, ondanks de circa 250 handtekeningen uit onder andere de Hersteld Hervormde Kerk en de Gereformeerde Gemeenten. Onder anderen predikant en EO-voorzitter Willem Smouter schreef: ‘Ik wil zo duidelijk mogelijk zeggen: geloof dit niet! Wat je identiteit ook is, man of vrouw, Jood of heiden, homo of hetero, je bent welkom in Gods huis.’

Hieronder een greep uit overige kritische reacties op sociale media, sommige uit protestantse kring, op het ondertekenen van de verklaring.

Lieve gelovige/zoekende LHBTIQ’er, laat je door de Nashville-Verklaring niets aanpraten: je bent een waardevol, prachtig mens en door God precies zoals je bent bedoeld en geschapen! Van jou wordt volstrekt terecht gehouden! Neem gerust contact op, mocht je willen praten... Axel Wicke

Zullen we elkaar binnenkort eens ontmoeten? Ik zou graag enkele heel heldere en persoonlijke verhalen willen delen die ik vanuit mijn werk bij 113 Zelfmoordpreventie te horen kreeg. Wellicht dat u dan vindt dat een grote groep mensen bovenal uw volledige steun verdient. Kris van der Veen