SGP-plan vindt weerklank: wordt de Oude Zaal van de Tweede Kamer in ere hersteld?

De Oude Zaal in 1975, met op de voorgrond minister Dries van Agt van Justitie (tweede van links) en premier Joop den Uyl (derde). Beeld ANP

Roelof Bisschop, Tweede Kamerlid voor de SGP, geeft nog weleens rondleidingen aan bezoekers van het Binnenhof. Als hij ze dan de Oude Zaal laat zien, zijn de reacties volgen hem altijd vol ongeloof. Wijzend op de geometrische constructies aan het plafond: ‘Die dingen, zijn dat lampen? Die passen hier toch niet.’ Ook het veelkleurige tapijt oogst bevreemding. Pas als hij uitlegt dat het symbool staat voor de Nederlandse bloembollenvelden, komt er iets van begrip.

Bisschop kan zich die gevoelens goed voorstellen. Sterker, hij heeft ze zelf ook. De Oude Zaal, waar het parlement tot 1992 vergaderde, en waar volgens D66-voorman Hans van Mierlo ‘de geur van wilde beesten hing’, moet bij de renovatie van het Binnenhof in oude glorie worden hersteld.

Een motie met die strekking diende Bisschop donderdag in. De zaal moet dan multifunctioneel gebruikt kunnen worden, voor symposia, lezingen en ontvangsten, maar ook voor vergaderingen van Kamercommissies.

De ‘Oude Zaal’ werd in 1777 gebouwd als balzaal voor het paleis van stadhouder Willem V. Een witte zaal in neoklassieke stijl met aan één kant hoge ramen. Een beetje quasi-deftig en met de hand op de knip: de zuilen en wanden zijn opgetrokken uit gemarmerd hout. Gedanst is er weinig. Vanaf 1796 kwam de Nationale Vergadering van de Bataafse Republiek er bijeen, na 1815 werd het de vergaderzaal voor de Staten-Generaal. Toen de Tweede Kamer in 1956 van 100 naar 150 leden ging, werd het dringen in de groene bankjes. Toch bleven veel Kamerleden nostalgische gevoelens koesteren, nog lang nadat in 1992 de door architect Pi de Bruijn ontworpen plenaire zaal in gebruik was genomen.

Harmonie

De Oude Zaal wordt sindsdien gebruikt voor ontvangsten en symposia. Er kwam een tapijt van kunstenaar Jan van den Dobbelsteen en er hangen twee geometrische constructies bij wijze van lichtornamenten. ‘Je verwacht elk moment een trapezewerker’, zei voormalig voorzitter van de Binnenhof-Kunstcommissie Alexander Pechtold er eens over.

‘Typische jaren-negentig-inrichting’, oordeelt Bisschop. ‘Stammend uit een tijd dat architectuur moest contrasteren.’ Zelf is hij meer van de harmonie. Wat hij wil: ‘Maak vanuit respect voor de stijl iets van de geschiedenis van het parlement zichtbaar.’ Hij hoopt dat de groene stoeltjes in enigerlei gedaante kunnen terugkomen. De SGP was in 1992 fel tegenstander van de verhuizing naar de nieuwe plenaire zaal.

Minister-president Mark Rutte geeft als formateur in 2017 een persconferentie in de Oude Zaal. Beeld Bart Maat / ANP

Gepasseerd station

Minister Raymond Knops, die verantwoordelijk is voor de renovatie van het Binnenhof, vindt het een sympathiek plan, maar ook een gepasseerd station. De renovatie – de verhuizing staat nu voor 2021 gepland – liep al een jaar vertraging op, nieuwe besluitvorming kan de vorderingen verder vertragen.

ChristenUnie, Forum voor Democratie en 50Plus steunen Bisschop. Ook SP, VVD en PVV staan er sympathiek tegenover. Er zijn ook felle tegenstanders, zoals Lilianne Ploumen van de PvdA. ‘De Oude Zaal is prachtig zoals die nu is’, vindt ze. ‘Op het Binnenhof kun je met de tijd meelopen. Er zijn oude poortjes, je hebt de Handelingenkamer, maar je moet ook ergens de moderne tijd kunnen zien. Dat kan in de Oude Zaal. De SGP wil met alles terug naar vroeger. Straks staan de vrouwen weer achter het aanrecht.’