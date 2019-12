SGP en GroenLinks zetten Menno Snel op scherp

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën na afloop van het vorige debat in de Tweede Kamer over het optreden van de Belastingdienst in de affaire rond de kinderopvangtoeslagen. Beeld Freek van den Bergh

Goedemiddag,

Nu zelfs de SGP openlijk twijfelt over zijn aanblijven, heeft staatssecretaris Snel reden om zich grote zorgen te maken over de dag van morgen. Intussen manen CBS en CPB de politiek tot nadenken over de toekomst.

GESPREK VAN DE DAG

Haalt Menno Snel de Kerst? (II)

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën kan zich woensdag opmaken voor een loodzwaar debat. Waar hij eerder deze maand nog de steun behield van de regeringsfracties plus GroenLinks en de SGP, smelt het draagvlak voor zijn aanblijven nu razendsnel weg. Na de communicatieblunder met de deels zwartgelakte slachtofferdossiers, heeft ook het vertrouwen van GroenLinks ‘een grote deuk opgelopen', zo liet fractieleider Jesse Klaver vandaag weten.

Nog zorgelijker voor Snel is de houding van de SGP, die vrijwel nooit een motie van wantrouwen steunt. Nu zegt Kamerlid Chris Stoffer dat de staatssecretaris woensdag met een beter verhaal zal moeten komen dan dat wat hij in de afgelopen dagen op schrift stelde in brieven aan de Kamer. ‘Als hij niet meer heeft dan dit, dan moet je je verantwoordelijkheid nemen', aldus Stoffer. Hij denkt dat Snel alleen overleeft ‘als hij wondertjes in zijn zak heeft'.

WAARSCHUWING VAN DE DAG

Nederland voller en grijzer: schatkist in gevaar

Wopke Hoekstra, minister van Financiën. Beeld ANP - Koen van Weel

Voor politici is het verleidelijk bezig te zijn met de problemen van de dag, de maand of zelfs het jaar. Daar is de meeste aandacht voor en er staat politieke pressie op, waardoor partijen eerder bereid zijn tot compromissen om tot oplossingen te komen. Onder druk wordt alles vloeibaar.

Tegelijk zijn er problemen die enkel op de lange termijn opgelost kunnen worden. Zoals uiteraard de opwarming van de aarde - de Kamer hoopt daarvoor met de Klimaatwet in elk geval de jaarlijkse aandacht verzekerd te hebben - maar intussen kloppen deze week ook twee andere thema's opeens weer op de deur: de vergrijzing en de bevolkingsgroei.

Gisteren was het eerst het Centraal Bureau voor de Statistiek dat meldde dat de Nederlandse bevolking sneller groeit dan verwacht: In de komende tien jaar komen er een miljoen mensen bij. Die stijging wordt vooral veroorzaakt doordat er jaarlijks meer immigranten bijkomen dan dat er mensen emigreren. Kabinetten zouden met een antwoord moeten komen op de vraag of dat wenselijk is, betoogde hoogleraar Paul Scheffer vorig jaar al, maar vooralsnog waagt Rutte III zich daar niet aan.

Vandaag deed het Centraal Planbureau (CPB) daar een schepje bovenop met een waarschuwing over de snelle vergrijzing. Volgens het CPB zijn de overheidsfinanciën op de lange termijn niet houdbaar en zullen de voorzieningen erop achteruitgaan als kabinetten niet ingrijpen. Het huidige begrotingsoverschot van minister Hoekstra slaat binnen afzienbare termijn weer om in ouderwetse tekorten. Het aantal gepensioneerden en zorgbehoevenden groeit in de komende decennia simpelweg sneller dan het aantal werkende belastingbetalers.

Voor Hoekstra en zijn opvolgers zijn er grofweg drie opties: bezuinigen, de belastingen verhogen of meer immigranten naar Nederland halen. Alledrie zijn genoeg aanleiding voor langdurig, verhit maar onvermijdelijk politiek debat. En bovendien explosief materiaal in een verkiezingscampagne. Zo bezien zouden een Vergrijzings- en een Bevolkingsgroeiwet niet misstaan.

RIDOUAN T.

Zelfs nu kibbelt Den Haag

Minister Grapperhaus. Beeld EPA

De arrestatie van Ridouan T. galmde vandaag na op het Binnenhof. Er heerste opluchting over het opsluiten van Nederlands meest gezochte crimineel, volgens minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) het resultaat van ‘voortreffelijk werk’ van zijn politie en Openbaar Ministerie. En er gaan bloemen naar de politie in Dubai, die de 41-jarige T. in de boeien sloeg.

Toch duurde het niet lang voor de arrestatie ten prooi viel aan politiek gekibbel. D66-Kamerlid Sjoerdsma verbond de waarschijnlijke uitlevering van T. aan de weigering van de VVD om Nederlandse jihadgangers terug te halen. ‘VVD dolblij dat meervoudige moordenaar straks naar Nederland komt. Maar Nederlandse kinderen uit Syrië halen is te gevaarlijk.’

VVD dolblij dat meervoudige moordenaar straks naar Nederland komt. Maar Nederlandse kinderen uit Syrië halen is te gevaarlijk... https://t.co/QbofElokI7 — Sjoerd Wiemer Sjoerdsma (@swsjoerdsma) 17 december 2019

De VVD talmde niet met een reactie op die provocatie. ‘Koekoek!’, schreef het hoofd voorlichting van de VVD. Dilan Yeşilgöz reageerde met een varken en een moersleutel (al bedoelde ze waarschijnlijk een tang). Geert Wilders zag het aan en schudde lachend zijn hoofd. ‘Goede Kerstsfeer in de coalitie!’

EN DAN DIT NOG

Licht op groen voor spoedwet

Slaagt de coalitie er in een krappe meerderheid bij elkaar te sprokkelen voor de stikstof-spoedwet in de senaat? Het heeft er alle schijn van, want 50Plus, de OSF, de SGP en de Groep Otten stemmen waarschijnlijk vóór, maar zekerheid krijgt het kabinet pas na het diner. De senatoren zullen niet voor negenen over de wet stemmen, na een lange dag debatteren over wat een volgende stap richting het terugdringen van de stikstofuitstoot moet zijn.

Het succes van het Brexitmonster

‘Het moest een zachtaardig, lomp, onhandig ding zijn’, aldus de bedenker van het Brexitmonster, dat de dreigende chaos door het Britse vertrek uit de Europese Unie moest verbeelden. RTL Nieuws maakte een reconstructie van de opmerkelijk succesvolle campagne: niet alleen bereidden veel ondernemers zich voor op de Brexit, de muppet werd ook opgepikt door Britse media en was zelfs onderwerp van gesprek tussen de premiers Theresa May en Mark Rutte.

Stef Blok en zijn Brexitmonster. Beeld REUTERS

