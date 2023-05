Serviërs demonstreren in Belgrado tegen geweld, en in Kosovo tegen Albanese burgemeesters

Tienduizenden mensen trotseren de regen om te demonstreren bij het parlementsgebouw in Belgrado. Zij eisen onder meer een verbod van regeringsgetrouwe media die zich schuldig maken aan ophitserij. Beeld AFP

Terwijl in Belgrado de Servische politiek centraal stond, flakkerde in het zuiden van het land het oude Kosovo-conflict weer op. De etnisch Albanese leiding ging daar vrijdag opnieuw een heftige confrontatie aan met de Servische minderheid in het grensgebied. Daarbij raakten naar schatting tien mensen gewond. Vucic stuurde als reactie Servische troepen naar de Kosovaarse grens.

In Belgrado gingen zaterdag tienduizenden mensen de straat op om te protesteren tegen de hitserige sfeer van geweld in het land, waarvoor zij vooral de regerende SNS verantwoordelijk houden. Het motto van de massademonstraties was ‘Servië tegen geweld’. De demonstranten willen onder meer dat vergunningen worden ingetrokken van regeringsgetrouwe media die aanzetten tot geweld, en die tweedracht zaaien met hun felle aanvallen op politieke tegenstanders van de regering.

Over de auteur

Michel Maas is buitenlandredacteur van de Volkskrant. Eerder was hij oorlogsverslaggever en correspondent in Oost-Europa en in Zuidoost-Azië.

Aanleiding tot de massademonstraties waren twee uitzonderlijke schietpartijen waarbij achttien mensen werden doodschoten. De jongste schutter was pas 13: hij schoot op 3 mei op een school negen kinderen en een bewaker dood. Het wapen waarmee hij dat deed was van zijn vader. De tweede schutter (21) doodde een dag later acht mensen.

Bloemen bij de Vladislav Ribnikar school in Belgrado herinneren aan de moordpartij die op 3 mei aan negen kinderen en eenbewaker het leven kostte. Beeld REUTERS

Honderdduizenden niet-geregistreerde wapens

In Servië moeten nog honderdduizenden niet-geregistreerde wapens liggen die zijn overgebleven van de Joegoslavische oorlogen van de jaren negentig. Deze wapens worden gezien als een groot gevaar, zeker in een land waar nu de regerende nationalistische SNS met haar polariserende retoriek de stemming bederft.

Ruim twintig jaar geleden leidden massaprotesten in Belgrado tot de val van Slobodan Milosevic. De positie van president Vucic lijkt echter nog niet in het geding. Vucic trad alleen af als partijvoorzitter, maar niet als president, en kondigde zaterdag bovendien de snelle vorming aan van een ‘brede beweging’, die behalve uit SNS ook zal bestaan uit ‘andere partijen, deskundigen en prominente individuen’. Hij erkende dat de Servische politiek een ‘ietwat andere benadering’ nodig heeft, zonder daar verder op in te gaan.

Aleksandar Vucic begon zijn carrière als een extreem nationalistische stokebrand in de jaren negentig. Hij zou later zijn toon matigen, klom op tot (vice-)premier en werd in 2017 voor het eerst tot president gekozen. In 2022 werd de populaire populist met meer dan 60 procent van de stemmen herkozen. Als president is hij voorstander van Servische toetreding tot de Europese Unie, maar weigert hij de onafhankelijkheid van Kosovo te erkennen.

Kosovaarse politie bewaakt het gemeentehuis van Leposavic. Bij botsingen met de etnisch Servische bevolking zijn vrijdag naar schatting tien gewonden gevallen. Beeld ANP / EPA

Verkiezingen geboycot

In de Kosovaarse plaatsen Zvecan, Leposavic en Zubin Potok raakten etnisch Servische bewoners slaags met de politie. De Serviërs probeerden te verhinderen dat nieuw gekozen etnisch Albanese burgemeesters aan het werk gingen. Die burgemeesters waren alleen maar gekozen omdat de Serviërs de verkiezingen, in april, hadden geboycot.

Met die boycot protesteerden de Serviërs tegen de achterstelling die zij ervaren in het overwegend Albanese Kosovo. De gemeenten waarin zij in de meerderheid zijn zouden een associatie vormen waarin zij op het gebied van gezondheidszorg, scholen, ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling zouden samenwerken. De vorming van zo’n verbond is al meer dan tien jaar geleden door de hoofdstad Pristina toegezegd, maar is sindsdien voortdurend uitgesteld, en wacht nu weer op het moment waarop Kosovo lid van de EU zal worden.

Als gevolg van de Servische boycot bestaan de gemeentebesturen in de Servische dorpen nu uit louter etnische Albanezen. De Kosovaarse politie begeleidde vrijdag gekozen Albanese burgemeesters naar de gemeentehuizen om aan het werk te gaan. Servische inwoners probeerden de toegang te blokkeren en raakten slaags met de agenten.

Naar schatting nog geen 5 procent van de 1,8 miljoen Kosovaren is van Servische afkomst. Het grootste deel van deze kleine Servische minderheid woont in een klein gebied in het noorden van Kosovo. Sinds Kosovo eind jaren negentig een korte onafhankelijkheidsoorlog voerde tegen Servië, en in 2008 eenzijdig de onafhankelijkheid uitriep, voelen zij zich in hun bestaan bedreigd.

Pijnpunt

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, veroordeelde zaterdag de confronterende manier waarop de Kosovaarse regering de kwestie aanpakt. ‘Dit heeft de spanningen in de regio ernstig en onnodig geëscaleerd’, aldus Blinken. Ook de Navo riep Kosovo op de situatie zo snel mogelijk te de-escaleren.

Kosovo blijft voor Belgrado een pijnlijk punt. Servië weigert een onafhankelijk Kosovo te erkennen en beschouwt het nog steeds als een Servische provincie. Servië wordt daarin gesteund door Rusland en China. De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben de Kosovaarse onafhankelijkheid erkend. De Servische weigering Kosovo te erkennen staat de toetreding staat de Europese Unie in de weg. Ook de situatie rond Kosovo draagt bij tot de militante sfeer in Servië, waartegen in Belgrado steeds luidruchtiger wordt gedemonstreerd.