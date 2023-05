Servië in diepe rouw na twee bloedbaden: minister stapt op, president wil land vuurwapenvrij maken

Twee massale schietpartijen hebben Servië deze week in rouw gedompeld. Beeld AFP

Een 13-jarige jongen schoot woensdag in een school in Belgrado acht leerlingen en een veiligheidsagent dood. ‘Als een verantwoordelijke en goed opgevoede man, als een professional in het vervullen van al mijn openbare taken, en als ouder en als burger van Servië, heb ik de rationele beslissing genomen om af te treden’, schreef onderwijsminister Ruzic zondag in zijn ontslagbrief aan premier Ana Brnabic. Hij bood ook zijn condoleances aan de families van de slachtoffers aan.

Oppositiepartijen en mensenrechtengroeperingen hadden onmiddellijk na de dodelijke schietpartij al het ontslag geëist van Ruzic. De onderwijsminister, een van de leidende figuren binnen de Socialistische Partij, legde de schuld voor de schietpartij bij het internet, videogames en ‘westerse waarden’.

Vuurwapenvrij

Een dag na het bloedbad op de school vielen bij een nieuwe schietpartij in Servië, ditmaal in het dorp Dubona, acht doden en dertien gewonden. Vrijdag kondigde de Servische president Vucic aan zijn land bijna volledig vuurwapenvrij te willen maken. Hij wil de wapenwetgeving aanscherpen en scholen zwaarder beveiligen. Daarvoor wil hij 1200 nieuwe agenten aannemen.

In Servië staan 760.000 vuurwapens geregistreerd, op een bevolking van 6,8 miljoen inwoners. Daarnaast zijn er nog veel illegale vuurwapens. Zo zou de 21-jarige schutter van donderdag meerdere illegale vuurwapens hebben gehad en al eens eerder zijn veroordeeld vanwege het bezit van wapens zonder vergunning.

Strengere controles

De controles voor mensen met wapenvergunningen moeten strenger worden gemaakt en Vucic wil een verbod op het uitgeven van nieuwe vergunningen. Mensen die al een vergunning hebben, moeten betere medische en psychologische tests ondergaan. Daarnaast moeten er strengere straffen komen voor illegaal wapenbezit. Wapens zijn populair in Servië, waar veel mensen regelmatig naar schietterreinen gaan. Sinds de Balkanoorlog in de jaren negentig zijn er veel wapens in omloop in het land.

De president noemde de schietpartij van donderdagavond een ‘terroristische aanval en een aanval op ons allemaal’. De aanval begon met een ruzie op een schoolplein, daarna reed de schutter door drie dorpen waarbij hij op mensen schoot vanuit zijn auto. Over het motief heeft de politie nog niets gezegd.