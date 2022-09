Serie over de Bijlmerramp: ‘Naar de mensen in de Bijlmer werd nauwelijks geluisterd’

Thomas Höppener als Trouw-­journalist Vincent Dekker enYorick van ­Wageningen als Volkskrant-­journalist Pierre Heijboer in Rampvlucht. Beeld KRONCRV

Bijna dertig jaar na het rampzalige vliegtuigongeluk in de Amsterdamse Bijlmermeer vertelt Vincent Dekker, 71 jaar inmiddels en een personage in de nieuwe, grote dramaserie Rampvlucht van KRONCRV, over een pakje sigaretten van een Israëlisch merk. Dekker en zijn vrouw Marijke troffen het op een dag na thuiskomst aan in hun achtertuin in Bergen.

Ze zagen het meteen, het was niet over het hoofd te zien. Ernaast op het gras lag een peuk.

Vier maanden lang had de economieredacteur met de specialiteit luchtvaart voor zijn krant Trouw verslag gedaan van de crash met een Boeing 747 in Amsterdam: de Bijlmerramp op zondag 4 oktober 1992 om 18.35 uur. Het neerstorten van het vrachtvliegtuig van de Israëlische maatschappij El Al op de galerijflats Klein-Kruitberg en Groeneveen in de woonwijk Bijlmermeer in Amsterdam-Zuidoost kostte het leven aan ten minste 43 mensen, onder wie de driekoppige bemanning en een vrouwelijke passagier, Anat Solomon. Tal van bewoners die het overleefden kregen mysterieuze gezondheidsklachten, om onverklaarbare redenen.

Journalist Dekker van Trouw was vanaf dag één een uitzondering, de klassieke luis in de pels, die complottheorieën onderzocht. Hij stelde vragen die niemand anders stelde, vooral over de lading en de route van het vliegtuig, en trok de lezingen van de autoriteiten in twijfel. ‘Ik voelde dat ik met mijn stukken veel mensen dwarszat. Ik stuitte op een moeras van leugens, halve waarheden en onzin.’

Angst nam gaandeweg bezit van hem. Dekker hield er rekening mee dat de Israëlische veiligheidsdienst, de Mossad, hem in het vizier had. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Rijksluchtvaartdienst lieten meermaals hun ongenoegen over zijn publicaties blijken. ‘Ik werd bang.’

Als hij ’s avonds laat vanaf de redactie in Amsterdam naar huis reed, controleerde Dekker eerst de onderkant van zijn auto. ‘Of ik tilde de motorkap op, om te kijken of daar iets raars te zien te zien was. Het draaien van het sleuteltje was een spannend moment.’

Onderweg keek hij regelmatig in de spiegel of hij werd gevolgd. ‘De kans dat een westerse journalist midden in Amsterdam wordt opgeblazen is klein, maar de angst was er wel. Ik krijg er nu weer rillingen van, de laatste tijd nemen de emoties nog meer de overhand dan toen. De angst komt eruit’.

Pierre Heijboer en Vincent Dekker

En toen lag daar op een dag in zijn achtertuin plotseling dat pakje Israëlische sigaretten, pontificaal op het gras. ‘Het was daar kennelijk neergelegd door iemand de wist dat we nooit door de voordeur naar binnen gingen, maar altijd via de tuin.’ Wat de boodschap was, en wie erachter zat, heeft hij nooit kunnen achterhalen.

‘Mogelijk was het een practical joke van een collega, maar die heeft zich nooit gemeld. Of het was een signaal dat ik in de gaten werd gehouden en dat ze wisten waar ik woonde. En dat ze niet blij waren met wat ik deed. Zo heb ik het vooral opgevat. Maar het was óók een bevestiging van mijn theorie dat er achter de vliegramp een journalistiek verhaal schuil ging dat de moeite waard was. En dat ik dóór moest gaan.’

Het dossier vergde veel van hem. Slaaptekort speelde hem in de eerste maanden parten, oververmoeidheid trof hem. Zijn toen nog prille relatie met Marijke, ook een personage in Rampvlucht, stond onder druk.

Marijke: ‘Hij was twaalf tot veertien uur per dag weg. Ondanks alle narigheid die over hem is uitgestort bleef hij zijn werk doen. In de serie stort hij in.’

Vincent: ‘Dat is wat sterk aangezet.’

Marijke: ‘Hij wás de Bijlmerramp’.

Vincent: ‘Bijna wel’.

In de vijfdelige tv-serie Rampvlucht is Dekker een van de hoofdpersonen. Zijn rol wordt gespeeld door Thomas Höppener. Dekker trekt samen op met een andere journalist die destijds zijn tanden zette in de vliegramp die door zo veel mysteries werd omgeven, Pierre Heijboer van de Volkskrant (Yorick van Wageningen). Heijboer overleed in 2014. De tweede component van de serie, de lotgevallen van de bewoners in de Bijlmer, wordt vooral verbeeld door de (fictieve) dierenarts Asha Willems, een rol van Joy Delima.

De bedenker van Rampvlucht is Michael Leendertse (39). Hij schreef het scenario, had als ‘creator’ zeggenschap over de keuze van de acteurs en de regisseurs (Lourens Blok en tweede man Edson da Conceicao) en was tot het laatst bij de productie van de serie betrokken. ‘Dit is niet in de laatste plaats ook een persoonlijk project.’

Na de Filmacademie specialiseerde Leendertse zich in tv-series (Feuten, Van God los, Smeris, Vliegende Hollanders), afwisselend zelfstandig en als lid van schrijverscollectief Winchester McFly. Zijn aanloop naar Rampvlucht was lang. De research, archiefonderzoek en talloze interviews met betrokkenen vergden met tussenpozen meer dan tien jaar en deed hij zonder opdrachtgever. Uiteindelijk ging een jonge productiemaatschappij met hem in zee, Big Blue van Fleur Winters.

Zijn fascinatie voor de ramp begon voor Leendertse al als kind toen hij in 1992 op tv de ‘volkomen bizarre beelden’ zag. Een excursie met de Filmacademie naar de Bijlmermeer bracht hem op het idee van een dramaserie.

‘De ramp bleek daar onder de mensen nog enorm te leven. Waarom is hier nooit een film of tv-serie over gemaakt, dacht ik. En dat heb ik me tien jaar lang afgevraagd. Ik zag toen al dat het meer was dan een verschrikkelijke vliegramp. De mannen in de witte pakken, de onduidelijkheid over de lading, de rol van de Israëliërs, de zwarte doos die was verdwenen: er waren talloze vragen.’

In 2008 studeerde hij af met een scenario voor een dramaserie over de Bijlmerramp, een grotendeels fictieve complotthriller. In Rampvlucht is de verhouding anders. Een gedramatiseerde interpretatie van ware gebeurtenissen en theorieën, noemt Leendertse het, en een ‘journalistieke thriller met een menselijk hart’.

Op 4 oktober 1992 stortte een vrachtvliegtuig van de Israëlische maatschappij El Al neer op de galerijflats Klein-Kruitberg en Groeneveen in de woonwijk Bijlmermeer in Amsterdam-­Zuidoost. 43 mensen kwamen om het leven en tal van overlevenden kregen mysterieuze gezondheidsklachten. Beeld ANP

De personages van de journalisten Dekker en Heijboer zijn voor een deel ook gebaseerd op twee collega’s die destijds met hun verslaggeving van de ramp in het actualiteitenprogramma Nova nieuwe feiten aan het licht brachten, Rob de Lange en Joost Oranje. Een interview met het viertal, in 1999 in de Volkskrant door Henk Blanken, gaf Leendertse de laatste zet. Hij weet de kop nog: ‘Het verhaal was ook té bizar’.

Blanken interviewde Dekker, Heijboer, Oranje en De Lange in de slotfase van een veelbesproken gebeurtenis die volgde op de onthullingen in de media, een parlementaire enquête. Het werd beschouwd als een triomf van de onderzoeksjournalistiek en erkenning voor het werk van journalisten die jarenlang argwanend waren bekeken – óók door collega’s.

Heel lang werden ze aangezien voor paranoïde complotdenkers, schreef de Volkskrant, ‘geobsedeerde verslaggevers die een keer te vaak op een duister parkeerterrein waren aangelopen tegen een zotte querulant’. Steun in Den Haag kregen ze vooral van een parlementariër van de PvdA, Rob van Gijzel. Zijn bijnaam, Bijlmerboy, werd een geuzennaam.

Michael Leendertse las het interview met de vier onderzoeksjournalisten als een ‘moderne complotthriller’ waarin de vliegramp en de jarenlange nasleep adequaat werd samengevat. ‘Het ging over journalisten die stiekem samenwerkten en in de kroeg informatie uitwisselden, in een tijd dat dat totaal not done was. En tegelijkertijd werden ze afgeschilderd als complotgekken. Het beeld kantelde met de parlementaire enquête, toen werden de paria’s langzamerhand op een schild gehesen.’

Bij de rehabilitatie was inbegrepen dat Heijboer en Dekker op televisie veelvuldig het nieuws mochten duiden, in een tijd dat dat nog niet gebruikelijk was voor buitenstaanders. Heijboer werd tijdens de parlementaire enquête de deskundige van 2 Vandaag van de TROS, EO en Veronica, Dekker analyseerde de verhoren voor de NCRV.

Dekker: ‘Plotseling hadden we het allemaal toch goed gezien.’ Het was ook het moment om naar buiten te treden over hun samenwerking. ‘We hadden wat bereikt, onze kranten moesten van goeden huize komen om ons te ontslaan.’

Heijboer gaf het startsein voor de heimelijke samenwerking, zegt Dekker. Hij is er zijn collega nog steeds dankbaar voor. Kort tevoren had Dekker in Trouw een paginagroot artikel geschreven over een spectaculair verschijnsel dat een symbool zou worden van de verzwegen waarheden van de Bijlmerramp en als een van de eerste grote Nederlandse complottheorieën te boek kwam de staan: mannen in witte pakken. Zij zouden op de avond van de crash de rampplek hebben onderzocht.

Het gaf voeding aan de speculaties dat de lading van het Israëlische vrachtvliegtuig gevaarlijke stoffen bevatte. Dekker: ‘Een woordvoerder van het ministerie van Verkeer en Waterstaat zei als reactie tegen collega’s dat ik binnenkort waarschijnlijk zelf in een wit pak zou worden afgevoerd. Kort daarna meldde Pierre zich bij mij, dat was een opluchting. Er was dus nóg een gek die twijfelde aan de officiële lezingen. Ik was niet meer alleen.’

Uit vrees voor ontslag spraken Heijboer en Dekker niet op voor de hand liggende plekken af, zoals de stamcafés van Trouw en de Volkskrant in de nabijheid van de redacties rondom de Wibautstraat in Amsterdam. ‘We wilden niet samen worden gezien.’

De band was zo hecht dat in Trouw in 1994 een stuk van concurrent Heijboer werd gepubliceerd. Hij bood het Dekker aan nadat de Volkskrant had geweigerd het artikel te plaatsen. Dekker, lachend: ‘Ik heb er nauwelijks iets aan veranderd. Ik vond dat het kon, het verhaal had door mij geschreven kunnen zijn.’

Er was nog een reden dat de verslaggevers steun zochten bij elkaar. Ze moesten opboksen tegen de scepsis van collega’s van wie ze het verwijt kregen dat ze complotdenkers waren of stukken inleverden die onvoldoende onderbouwd waren. Vermoeidheid over het onderwerp sloeg toe op redacties, hun geloofwaardigheid stond op het spel.

Dekker: ‘Dat hoorde ik ook van Pierre. Door een meerderheid van zijn collega’s werd hij niet serieus genomen. Ik had daar ook last van, maar in mindere mate. Ik kreeg flink de ruimte voor mijn stukken en voelde me altijd gesteund door mijn chefs en de hoofdredactie.’

Heijboer werkte sinds 1980 bij de Volkskrant. Samen met collega Hans Horsten had hij eind jaren tachtig al eens eerder een parlementaire enquête afgedwongen, na onthullingen over fraude in de bouw en de connectie met pensioenfonds ABP. Het was toeval dat hij voor de krant de aangewezen man was voor de verslaggeving van de crash in de Bijlmer.

Yorick van ­Wageningen als Volkskrant-­journalist Pierre Heijboer en Thomas Höppener als Trouw-­journalist Vincent Dekker in Rampvlucht. Beeld KRONCRV/Big Blue

Op 1 oktober 1992 was de mijnwerkerszoon uit Hoensbroek begonnen als verslaggever Amsterdam, zonder veel enthousiasme. Wat gebeurt er nou in Amsterdam, had hij tegen de toenmalige hoofdredacteur, Harry Lockefeer, gezegd. Een paar dagen later stortte het vrachtvliegtuig van El Al neer in een stadsdeel waar hij zelf had gewoond, de Bijlmer.

Vijf jaar na de ramp ging hij met vervroegd pensioen. Het weerhield hem er niet van het dossier te blijven onderzoeken, met het fanatisme dat hem als verslaggever van de Volkskrant had gekenmerkt. In 2002 verscheen er een boek van zijn hand over de ‘verzwegen geheimen van de Bijlmerramp’, Doemvlucht.

In het interview in de Volkskrant in 1999 met de drie andere onderzoeksjournalisten kwam de gereserveerde houding van zijn eigen redactie ook ter sprake. ‘Ik heb ook wel eens vloekend tegenover een adjunct-hoofdredacteur gestaan omdat een stuk niet in de krant mocht’, zei hij. Maar hij zei ook dat hij de scepsis wel begreep. ‘Het verhaal was ook te bizar.’

Zes jaar later was hij stelliger, in een interview met de Volksknar, een onlineblad voor gepensioneerde Volkskrant-redacteuren. Op de vraag of hij erkenning had gekregen van zijn eigen eigen krant, zei Heijboer: ‘Een heikel punt. Nee, ik zeg het maar gewoon: nauwelijks.’ De scepsis in eigen kring verwoordde hij door een collega te citeren die zou hebben gezegd: ‘Pierre, de dingen die jij beweert gebeuren niet in dit land. Daarvoor zijn we hier te fatsoenlijk en ook te dom.’

Heijboer liet zich er niet door stuiten. Jan Tromp, destijds adjunct-hoofdredacteur, herinnert zich een gedreven verslaggever, een ouderwetse nieuwsjager. ‘Dit in tegenstelling tot de vele bureauklanten op de Volkskrant-redactie die weigerden de straat op te gaan. Wat dat betreft was hij een voorbeeld voor ons allen, hij werd gegrepen door zijn onderwerp.’

Voor de Bijlmerramp gold dat in extreme mate, zegt Tromp. ‘Hij liet zich uiteindelijk gijzelen door de ramp. Sommige van zijn stukken vonden we niet goed genoeg onderbouwd, bijvoorbeeld als er een verband werd gelegd tussen de crash en de Israëlische geheime dienst. Pierre was ervan overtuigd dat het een militair vliegtuig was. Hij zal ons hebben vervloekt, maar op zo’n moment geldt de oude journalistieke regel: hoe spectaculairder een verhaal is, hoe meer het moet kloppen.’

Scenarioschrijver Michael Leendertse sprak tijdens zijn onderzoek onder meer met oud-collega’s van Heijboer. Een bloedhond, noemt hij hem. ‘Zelfs toen hij al met pensioen was, wilde hij niet stoppen. Die gedrevenheid, dat fanatisme, wilde ik in de serie laten zien. Op borrels van de Volkskrant begon hij altijd wéér over de vliegramp. Het werd voor hem bijna een obsessie. Voor een dramamaker is dat interessant, zo’n personage.’

De parlementaire enquête in 1999 bood de journalisten weliswaar eerherstel, de oogst van de verhoren stelde hen zwaar teleur. ‘De beste doofpot die de Nederlandse overheid zich wat betreft de Bijlmerramp had kunnen wensen’, schreef Heijboer.

Vincent Dekker: ‘Toen de enquêtecommissie de waarheid niet boven water kreeg en dat verschrikkelijk slechte rapport presenteerde, dacht ik: als zelfs die mensen het niet voor elkaar krijgen, wie ben ik dan om te denken dat het mij wel lukt? Het was een enorme teleurstelling, plotseling waren we weer die nitwitten. Toen heb ik het opgegeven.’

Volgens Leendertse is het verhaal van de Bijlmerramp óók een verhaal van deze tijd, vanwege de complottheorieën en de controverses over de waarheid.

‘Maar ook vanwege het falen van het systeem. Er zijn nu talloze voorbeelden van systeemfouten die ertoe leiden dat de kloof tussen burgers enerzijds en de politiek en andere instanties anderzijds groeit. Naar de mensen in de Bijlmer werd nauwelijks geluisterd. Veel mensen zijn het slachtoffer geworden van onkunde, of onwil, of van politieke krachten die economische belangen voorrang gaven boven burgers in die wijk.

‘Dat is een van de kernen van het verhaal dat ik wil vertellen. Vijftien jaar geleden zou het me niet zijn gelukt, maar nu kan ik het duiden. Niet voor niets is een serie als Rampvlucht niet eerder gemaakt. Mensen zien nu de kracht van het verhaal, omdat ze het kunnen terugkoppelen naar systeemfouten die ze zelf hebben ondervonden.’

Grote bewondering kreeg hij voor de mannen die bleven speuren en er alles aan deden om de waarheid over de grootste vliegramp op Nederlands grondgebied boven water te krijgen. Als hij geen dramaschrijver was geworden, zegt hij, had hij gekozen voor de onderzoeksjournalistiek.

‘Ik hoop dat de serie ook uitstraalt wat de kracht en de pluspunten van onderzoeksjournalistiek zijn. En wat de gevaren zijn. Want de journalisten balanceerden tussen bizarre ontdekkingen en complottheorieën. Het is een vak waarin je voortdurend moet opletten dat je geen onzin verkondigt en de kans loopt dat je geobsedeerd raakt.’

Vincent Dekker, de journalist van Trouw, heeft de vage hoop dat de nieuwe stroom publiciteit over de vliegramp in de Bijlmermeer nieuwe onthullingen zal opleveren. ‘Veel betrokkenen van destijds zijn met pensioen, ze kunnen makkelijker praten nu.’

Binnenkort gaat hij zijn dossier opvragen bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, de AIVD. ‘Het zou me verbazen als ze me niet gevolgd zouden hebben.’ Van het boek dat hij al in 1994 schreef, Going down, going down..., verschijnt komende week een geactualiseerde versie.

Het pakje sigaretten van het Israëlische merk dat hij in zijn achtertuin vond, heeft Dekker niet bewaard, tot zijn grote spijt. ‘Ik denk dat het in de pedaalemmer is terechtgekomen.’ Zijn vrouw Marijke: ‘Met de peuk erbij.’

Rampvlucht (KRONCRV), vanaf donderdag 29/9 op NPO 1 om 21.30 uur. De vijfdelige serie kan vanaf 29/9 in zijn geheel worden bekeken op NPO Plus.