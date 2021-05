SER-advies aan regering: geef zorgpersoneel meer vrijheid, kansen en geld

De Sociaal Economische Raad adviseert de regering de arbeidsomstandigheden van zorgmedewerkers te verbeteren. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Momenteel werken ruim 1,4 miljoen mensen in de zorg. Volgens de SER moeten daar de komende twee jaar zo’n 70.000 mensen bijkomen. De zorg kent echter een hoge uitstroom van personeel. Jaarlijks verlaten zo’n 110.000 mensen de sector, schreef een adviescommissie vorig jaar.

Zorgmedewerkers zouden nu te veel lijden onder regel- en administratiedruk. Volgens de SER is het daarom van belang dat medewerkers meer zelf mogen bepalen wanneer ze wat doen. De autonomie van en het vertrouwen in zorgprofessionals vormen daar volgens de adviesraad de basis van.

Ook moeten mensen in de zorg meer kansen krijgen zich te ontwikkelen, bijvoorbeeld door extra scholing, waar nu vaak geen tijd voor is. Om medewerkers te behouden moeten stageplekken worden verbeterd en is het belangrijk dat het zorgprofessionals makkelijker wordt gemaakt hun werk-privébalans te bewaken.

Hoger salaris

De salarissen moeten bovendien omhoog, hoewel zorgmedewerkers dat volgens een SER-woordvoerder ‘echt niet het belangrijkst vinden’. De salarissen van sommige zorgmedewerkers, zoals die van verpleegkundigen, moeten volgens de SER worden gelijkgetrokken met de markt. Nu zou het voor sommige zorgmedewerkers financieel nog te aantrekkelijk zijn om in het bedrijfsleven te gaan werken.

FNV, dat meewerkte aan het rapport, noemt het advies ‘een goed en breed gedragen stap in de goede richting’. Volgens de vakbond is er 2,25 miljard euro nodig om de zorglonen te verhogen en de werkdruk te verminderen.

Beroepsorganisatie NU’91, ook onderdeel van de ad-hoccommissie, is teleurgesteld over het rapport. De medische vakbond had verzocht concretere bedragen in het rapport op te nemen, maar dat is niet gebeurd. Volgens NU’91 moet er 2,5 miljard euro worden geïnvesteerd in, waar nodig, hogere zorgsalarissen en extra scholing en zeggenschap voor zorgmedewerkers.