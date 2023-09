September start bijzonder zomers, misschien zelfs tropisch

Dagjesmensen rusten uit van hun fietstocht in Rotterdam-Noord. Beeld ANP / Hans van Rhoon

De komende week is de verwachting dat de temperaturen in het hele land stijgen tot boven de 25 graden. Dan is er sprake van zomerse dagen. Het is zelfs mogelijk dat er vanaf woensdag plaatselijk meer dan 30 graden gemeten wordt. Op dat moment spreken we van een tropische dag.

En zelfs een regionale hittegolf is niet uitgesloten: vijf dagen op rij warmer dan 25 graden, waarvan drie boven de dertig graden. Van een landelijke hittegolf is pas sprake als die temperaturen worden gehaald in De Bilt.

Normaal voor september is een gemiddelde maximumtemperatuur van rond de 20 graden. Daar zal het komende week flink bovenuit stijgen. De verklaring daarvoor is een hogedrukgebied boven Nederland.

Door de ligging daarvan zal er geen sprake zijn van wind vanuit het westen, die minder warme lucht aanvoert vanaf zee, maar een oosten- of zuidoostenwind. Die brengt de hitte vanuit het zuiden van Europa naar Nederland. Omdat het vooral droge lucht betreft, zullen er strakblauwe luchten zijn, met zeer weinig kans op neerslag.

Gemiddeld twee zomerse septemberdagen

Al deze voorspellingen zijn ongewoon voor de maand september, maar niet zonder precedent. Het is in september wel vaker warm. Niet voor niets bestaat de term nazomer. Gemiddeld zijn er twaalf dagen in september waarbij het boven de 20 graden uitkomt en twee met een temperatuur van boven de 25 graden. Tropische dagen zijn een uitzondering en komen tegenwoordig eens in de paar jaar voor.

In 2020 werd de heetste septemberdag ooit gemeten in Nederland. Toen werd het in het Brabantse Gilze-Rijen 35,1 graden op 15 september. De kans dat het ergens in de komende week opnieuw zo warm wordt is klein, maar niet helemaal uitgesloten.

Vooral het grote aantal zomerse dagen is opmerkelijk, schrijft Weer.nl. Het lijkt erop dat de hitte tot en met volgende week zondag aanhoudt. In 2016 en 1999 waren er in totaal acht dagen in september dat het warmer was dan 25 graden. Komende week kan dat al zeven dagen achter elkaar het geval zijn, waardoor het record in beeld komt.

September warmt op

De kans op een warme september wordt door klimaatverandering steeds groter. De gemiddelde maximumtemperatuur is sinds 1951 met 0,7 graad gestegen naar 19,5 graden, het aantal warme dagen (boven de 20 graden) is toegenomen van negen naar twaalf. Zomerse dagen komen nu gemiddeld twee keer voor in september, vroeger was dat één keer, aldus Weeronline.

Landelijke tropische dagen zijn nog altijd zeer uitzonderlijk, hoewel ook die vaker voorkomen dan voorheen. In De Bilt, het landelijke referentiepunt, is sinds het begin van de temperatuurmetingen slechts zes keer een tropische dag geregistreerd in september, voor het laatst in 2020. Van die zes waren er wel vier in deze eeuw.

De warmste Nederlandse september ooit was in 2006. Toen werd het 26 dagen lang boven de 20 graden en was het gemiddeld 17,9 graden.