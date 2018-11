Separatisten Pakistan verhogen druk op Beijing met aanslag op Chinees consulaat

Pakistaanse veiligheidstroepen inspecteren het Chinese consulaat in Karachi na de aanslag. Beeld AP

De aanslag vrijdag op het Chinese consulaat in Karachi, die werd opgeëist door het Beloetsji Bevrijdingsleger, was duidelijk bedoeld om de druk te verhogen op Beijing. China steekt miljarden dollars in infrastructuurprojecten in Pakistan, onder meer in de zuidwestelijke provincie Beloetsjistan.

De separatisten zeiden in een verklaring dat ze een einde willen maken aan de ‘Chinese bezetting’ van de provincie. Ook gaven ze foto’s vrij van de drie strijders die de aanval zouden hebben uitgevoerd.

In augustus probeerden separatisten uit Beloetsjistan al een bloedbad aan te richten onder werknemers van de koper- en goudmijn bij de stad Saindak, die in handen is van een Chinees staatsbedrijf. Bij een zelfmoordaanslag op een bus raakten toen vijf mensen gewond. In mei werden twee Chinezen in Karachi beschoten. Een van hen werd gedood.

China zei direct dat het zich niet laat intimideren door de aanval van separatisten uit de onrustige Pakistaanse provincie Balachistan. Beeld EPA

Bewakers verrast

Bij de aanval op het consulaat vielen geen Chinese slachtoffers. Onder de doden waren twee agenten en een vader en zoon die hun visa kwamen afhalen. Volgens de politie werden de diplomaten en stafleden, die ook in het gebouw woonden, direct geëvacueerd en elders ondergebracht. De aanvallers verrasten de bewakers door direct na openingstijd het vuur te openen. Ook gooiden ze met granaten.

Volgens de politie slaagden ze erin het consulaat binnen te dringen. Dit werd echter tegengesproken door China. Na een vuurgevecht van een uur wist de beveiliging het complex uiteindelijk weer in handen te krijgen.

Beijing geeft aan zich niet te laten intimideren door de aanval. Wel riep het Pakistan op de beveiliging aan te scherpen. Ook de nieuwe Pakistaanse premier Imran Khan benadrukte dat de aanslag de economische samenwerking met China niet in gevaar zal brengen.

Hij noemde de actie van de separatisten onderdeel van een complot om de relatie tussen beide buurlanden te ondermijnen. ‘De relaties met China zijn machtiger dan de Himalaya en dieper dan de Arabische Zee’, aldus Khan.

Een Pakistaanse soldaat houdt de wacht in de haven van Gwadar, die een belangrijk knooppunt moet worden in de Chinees-Pakistaanse plannen. Beeld AFP/Getty Images

Megaproject

In totaal hebben de separatisten in Beloetsjistan dit jaar al twaalf aanvallen uitgevoerd op diverse infrastructuurprojecten en beveiligingspersoneel. De strijdgroep waarschuwde de Chinese regering in augustus middels een brief dat de ‘exploitatie’ van de minerale rijkdommen van Beloetsjistan moest worden stopgezet.

Steen des aanstoots voor de rebellen is het megaproject China-Pakistan Economic Corridor (CPEC). Deze route door Pakistan moet het westen van China verbinden met de Indische Oceaan. Het vormt een onderdeel van China’s Nieuwe Zijderoute door de regio.

In totaal moet er in het kader van het CPEC-project voor zo’n 50 miljard euro worden geïnvesteerd in spoorlijnen, wegen, energiecentrales en een diepzeehaven in het Pakistaanse Gwadar. Het project moet niet alleen de economische ontwikkeling van West-China flink verbeteren, maar ook de infrastructuur van Pakistan moderniseren. Behalve door onrustig Beloetsjistan loopt de route ook door Kasjmir, dat door Pakistan en India wordt betwist.