Sensationele transfer Daley Blind naar topclub Bayern München

Daley Blind in gelukkige Ajax-tijden, november 2020 tegen FC Utrecht. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het is een sensatie en tevens een soort mop. Ajax denkt Daley Blind niet meer nodig te hebben en ontbindt zijn contract. Daarna vertrekt de linksbenige verdediger voor een halfjaar naar Bayern München, een grotere en betere club dan Ajax. Wél koploper, wél actief in de Champions League, met de kraker tegen Paris Saint-Germain in het verschiet.

Bayern zag de linksbenige verdediger Lucas Hernandez een knieband scheuren tijdens het WK en wil alle posities dubbel bezetten. Met Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch is de recordkampioen langzamerhand een verzamelplaats voor ex-Ajacieden. Blind kan linksachter spelen, al heeft Bayern Alphonso Davies, of in het centrum, en zelfs op het middenveld. Het centrum (De Ligt-Blind) kan dezelfde bezetting hebben als in dat mooie seizoen 2018-2019 bij Ajax. Na medisch onderzoek donderdag, met extra aandacht voor het hart omdat Blind een ICD-kastje draagt, vliegt Blind vrijdag naar Qatar, voor een trainingskamp.

NEC - Ajax, zondag bij de hervatting van de eredivisie, is mede door de transfer van de 32-jarige international een duel onder een vergrootglas. Trainer Alfred Schreuder, die de Argentijnse doelman Géronimo Rulli binnenkort als nieuweling begroet, terwijl Ajax nog hoopt Hakim Ziyech terug te halen naar Amsterdam, wisselde Blind op 22 oktober bij RKC. Dat was mede omdat Blind, en de rest van de verdediging ook, aan alle kanten werd voorbijgelopen. Schreuder liet hem daarna, in de weken voor het WK, op de bank, hetgeen Blind tot chagrijn stemde. Owen Wijndal, voor het seizoen aangetrokken voor 10 miljoen en geplaagd door blessures in de eerste seizoenshelft, krijgt zijn kans.

Ook een deel van het Ajax-publiek was kritisch. Als het fout ging, lag het al gauw aan Blind. Het publiek combineerde liefde met afkeer. Liefde om zijn clubhart, om alle prijzen, om zijn terugkeer in 2018, toen hij en Dusan Tadic de ervaren pionnen waren waarmee Ajax de weg omhoog vond. Liefde om zijn spel, want qua voetbal is hij een van de besten. Hij ziet het voetbal, zijn passing en voorzetten zijn voortreffelijk. Dat zal trainer Julian Nagelsmann van Bayern bekoren.

Blind was een van de beteren op het WK bij Oranje. Hij dekte aan de verkeerde kant bij de openingstreffer van Montiel, in de kwartfinale tegen Argentinië, maar de pass van Messi was geniaal en het ingrijpen van Virgil van Dijk ook niet sterk. Zijn zwakte is het ontbreken van pure snelheid. Bij Oranje hield het systeem met drie centrale verdedigers hem uit de wind.