Senegal haalt opgelucht adem: president Sall stelt zich niet verkiesbaar voor derde termijn

‘Fin de suspense!’ – zo opent Le Soleil, één van de grootste kranten van Senegal, haar stuk over de toespraak van Sall. Met zijn beslissing om zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen maakt Sall inderdaad een einde aan de spanning die Senegal al jaren in zijn greep hield. De gemoederen in het West-Afrikaanse land liepen hoog op, sinds in 2021 voor het eerst het gerucht de kop opstak dat president Sall zou proberen zijn macht te verlengen. Bij meerdere protesten vielen tientallen doden, wat de reputatie van Senegal als stabiel land in een onrustige regio deed wankelen.

‘Er is veel gespeculeerd en commentaar geleverd op mijn uiteindelijke kandidatuur voor deze verkiezingen,’ zei Sall in zijn toespraak, nadat hij maandenlang niet wilde zeggen of hij wel of niet herkiesbaar zou zijn. ‘Mijn beslissing, die ik zorgvuldig heb overwogen, is om geen kandidaat te zijn bij de komende verkiezingen.’ De 61-jarige leider voegde daaraan toe dat de termijn van 2019 zijn ‘tweede en laatste termijn’ was, ook al zegt hij dat de grondwet hem wel ‘het recht verleent’ om zich opnieuw verkiesbaar te stellen.

Grondwet gewijzigd

Macky Sall veranderde de Senegalese grondwet in 2016, waarin was vastgelegd dat een Senegalese president niet meer dan twee ambtstermijnen mag dienen. Toch stelde zijn achterban dat Sall niet onder die nieuwe afspraak zou vallen, aangezien hij onder de oude grondwet aan zijn ambt is begonnen. Critici vonden dat een derde termijn illegaal is.

De felste criticus van Sall is oppositieleider Ousmane Sonko, die onlangs werd veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor het ‘corrumperen van de jeugd’ nadat hij eerder was beschuldigd van verkrachting van een 19-jarige vrouw. Sonko zelf houdt vol dat hij onschuldig is, en dat zijn vervolging onderdeel is van ‘een complot’, louter gericht om hem volgend jaar van deelname aan de verkiezingen uit te sluiten.

Na zijn arrestatie en veroordeling volgden hevige rellen in verschillende grote steden van Senegal, die zich richtten op president Sall en de Senegalese overheid. Vorige maand kwamen er bij confrontaties tussen de politie en Sonko-aanhangers nog zeker 16 Senegalezen om het leven.

Ivoorkust en Togo

Analisten vreesden dat Sall zich toch voor een derde termijn verkiesbaar zou stellen, iets wat in West-Afrikaanse landen in het recente verleden vaker is gebeurd. Zo gebruikten de leiders van Ivoorkust en Togo grondwetswijzigingen als excuus om hun ambtstermijnen te ‘resetten’. Ook in andere landen in de regio staat de democratie onder druk: in Mali, Burkina Faso en Guinee regeren junta-regeringen die middels een staatsgreep aan de macht kwamen.

Regionale leiders, waaronder de president van Niger en Guinee-Bissau, zijn daarom tevreden met het besluit van Sall, en zeggen dat zijn besluit de aanhoudende spanningen in Senegal zal verminderen. Op Twitter reageert Moussa Faki Mahamat opgelucht op de beslissing van Sall, die hij in februari opvolgde als voorzitter van de Afrikaanse Unie. ‘Ik groet de wijze en heilzame beslissing van mijn broeder, president Macky Sall, om zich niet kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen van 2024.’ Hij voegt eraan toe dat Sall als ‘groots staatsman’ de ‘belangen van het Senegalese democratische model heeft beschermd’.