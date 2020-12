Senator VS: mailaccounts van ambtenaren zijn in handen gevallen van SolarWinds-hackers

Beeld EPA

De hackers hebben de hand weten te leggen op encryptiesleutels waarmee functionarissen hun dataverkeer beveiligingen tegen pottenkijkers.

De jongste details over de grootschalige digitale aanval op de VS werden onthuld door de Amerikaanse senator Ron Wyden na een briefing achter gesloten deuren van de senaatscommissie voor financiën met de Amerikaanse belastingdienst (IRS) en het ministerie.

Financiën was het eerste departement waarvan bekend werd dat hackers er zijn binnengedrongen door malware – een computervirus - mee te laten liften op software van het Amerikaanse bedrijf SolarWinds, dat programma’s maakt om computernetwerken mee te beheren. Het gekraakte programma, Orion, draait bij 30 duizend klanten in het bedrijfsleven en bij de overheid.

Door gebruik te maken van zwakheden in andere software, van Microsoft en VMWare, konden de cyberinbrekers daarna rondneuzen in e-mail- en andere gevoelige computersystemen.

‘Financiën heeft nog geen idee van wat de hackers allemaal hebben gedaan en welke informatie ze hebben gestolen’, verklaarde senator Wyden. Een woordvoerder van het ministerie wilde geen commentaar geven.

De hackers blijken al in juli te zijn geïnfiltreerd in het netwerk van Financiën, maar de cyberaanval was mogelijk al acht tot negen maanden aan de gang. Volgens techbedrijf Microsoft zijn zeker veertig overheidsdiensten, denktanks, organisaties en bedrijven getroffen.

Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en minister van Justitie Bill Barr hebben Rusland aangewezen als de verantwoordelijke voor de aanval, die door sommige politici een oorlogsverklaring aan de VS is genoemd. President Donald Trump heeft eerst dagenlang gezwegen over de cyberinbraak en daarna gesuggereerd dat niet Rusland, maar China achter de aanval zou zitten. Volgens hem stelt de digitale aanval niet zo veel voor en ‘is alles nu onder controle’.