Senator Prast verlaat D66 en Eerste Kamer: ‘Bij een partij met zo’n kijk op dierenwelzijn wil ik niet horen’

Eerste Kamerlid Henriëtte Prast. Beeld ANP

Prast heeft senaatsvoorzitter Ankie Broekers-Knol, partijleider Rob Jetten en Annelien Bredenoord, de beoogde nieuwe fractieleider in de Eerste Kamer, dinsdag van haar vertrek op de hoogte gesteld.

Directe aanleiding is de stemming over de motie om het verbod op plezierjacht uit te breiden met haas, konijn, wilde eend, fazant en houtduif. Daarmee zouden er geen vrij bejaagbare dieren overblijven. Die motie werd in december in de Eerste Kamer met een kleine meerderheid verworpen.

Prast was in haar fractie de enige die voor een verbod stemde. Ook PvdA, GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren en PVV stemden voor. De afgelopen jaren stemde ze ook bij andere voorstellen op het gebied van dierenwelzijn een aantal malen afwijkend van de partijlijn.

Prast is in het dagelijks leven hoogleraar persoonlijke financiële planning in Tilburg en was lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Ze was ook columnist in Het Financieele Dagblad. Bij haar aantreden als senator in 2015 bedong ze bij stemmingen over dierenwelzijn een vrije keuze te mogen maken. ‘Dat de sollicitatiecommissie me ondanks dat afwijkende standpunt hoog op de lijst zette, zag ik als een steun in de rug’, zegt ze.

Plezierjacht

Van die steun is in de praktijk wat haar betreft weinig gebleken. ‘Ik had gehoopt de partij tot andere inzichten te kunnen brengen. In veel opzichten is D66 de partij die bij me past. Ik werd lid vanwege de opvattingen over pensioenen en het lhbti-beleid. Op het gebied van dierenwelzijn heb ik het stemgedrag geleidelijk ten kwade zien veranderen. In 2012 stond een verbod op de plezierjacht nog in het verkiezingsprogramma. Na de stemming over de plezierjacht groeide het gevoel: daar wil ik niet meer bij horen.’ Prast zegt in de senaatsfractie weinig van ontvankelijkheid voor haar overtuigingen te hebben gemerkt. ‘Ik heb geen diepe nieuwsgierigheid ervaren.’

Prast stond niet op de kandidatenlijst voor de nieuwe Eerste Kamer, die in mei aantreedt. ‘Als mijn ideeën belangrijk zouden zijn gevonden, had ik wel een volgende termijn gewild. Nu was dat geen goed idee.’

Ze zegt voor haar opvattingen over dierenwelzijn geïnspireerd te zijn door schrijvers en wetenschappers als Peter Singer, Jonathan Safran Foer en J.M. Coetzee. Een overstap naar de Partij voor de Dieren overweegt ze nog niet. ‘Daarvoor is het te vroeg. Dan zou ik me eerst in hun opvattingen op andere terreinen moeten verdiepen.’

In het regeerakkoord zijn over de plezierjacht geen afspraken gemaakt. In het verkiezingsprogramma van D66 uit 2017 staat dat in de rijkdom aan soorten planten en dieren moet worden geïnvesteerd. Over de plezierjacht geen woord.