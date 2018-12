Senator Graham laat zich geruststellen door Trump: geen snelle terugtrekking uit Syrië

Graham, die zelf fel gekant is tegen een snelle terugtrekking uit Syrië, zei zich na afloop van het gesprek ‘een stuk geruster’ te voelen. Volgens de senator begrijpt de president heel goed wat er op het spel staat en is hij bereid om de terugtrekking ‘op een slimme manier’ te vertragen. ‘Op dit moment bevinden we ons in een rustpauze’, aldus Graham.

Bij het recente kerstbezoek van de Amerikaanse president aan Irak kreeg hij van de legerleiding te horen dat IS nog altijd niet volledig is verslagen. ‘De president heeft mij verzekerd dat hij er alles aan gaat doen om de klus te klaren’, aldus Graham tijdens een persconferentie.

Ontslag minister van Defensie

De Verenigde Staten hebben momenteel zo’n 2.000 militairen in Syrië, om er IS te bestrijden en om de lokale veiligheidsdiensten op te leiden. Zo’n tien dagen geleden kondigde Trump onverwachts aan de Amerikaanse troepen snel te willen terugtrekken. Dat gebeurde tegen het advies van de legerleiding in. De Amerikaanse minister van Defensie Jim Mattis nam uit onvrede zelfs ontslag.

Volgens Graham zou Trump ook beloofd hebben om met Turkije te praten over een bufferzone. Graham: ‘Het laatste wat we willen is een oorlog tussen Turken en Koerden, waardoor de druk op IS wegvalt.’