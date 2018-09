Senaat VS wil maandag stemmen over omstreden kandidaat-opperrechter

De Amerikaanse senaatscommissie voor juridische zaken stemt maandag over de aanstelling van Brett Kavanaugh als rechter bij het Hooggerechtshof, nu er geen akkoord is over de getuigenis van de vrouw die Kavanaugh beschuldigt van aanranding. Voorzitter Chuck Grassley van de Senate Judiciary Committee had vrijdag een deadline gesteld die inmiddels is verstreken.

Christine Blasey Ford, een 51-jarige professor psychologie, beschuldigt Kavanaugh (53) ervan dat hij haar 36 jaar geleden tijdens een highschool-feest op een bed heeft gegooid en geprobeerd heeft haar uit te kleden. Hij zou de vrouw belet hebben te roepen door zijn hand op haar mond te houden. Ze vertelde haar verhaal vorige week in The Washington Post.

Zowel Kavanaugh als Ford liet deze week weten een getuigenis te willen afleggen voor de Senaat. Ford had daarvoor wel enkele voorwaarden geformuleerd, zoals het oproepen van extra getuigen. Ook had ze gevraagd dat de FBI eerst onderzoek zou doen naar Kavanaugh alvorens te getuigen, maar de Republikeinen hebben al duidelijk gemaakt dat dat niet zal gebeuren. Ook haar andere eis alleen te worden ondervraagd door de commissieleden werd verworpen. De Republikeinen in de Senaat verhogen nu de druk op Ford, om alsnog een akkoord te bereiken rond de hoorzitting.

,,Ik verleng de deadline voor een antwoord tot 22.00 uur vanavond (4.00 zaterdagmorgen Nederlandse tijd, red.). Ik voorzie een kennisgeving dat er maandag gestemd zal worden als de advocaten van dr. Ford niet antwoorden of wanneer dr. Ford beslist om niet te getuigen", aldus de Republikeinse senator Grassley vrijdag.

Trump twittert

Ook president Trump, die zich sinds Ford de openbaarheid zocht, afzijdig had gehouden, mengde zich vandaag in de zaak rond zijn beoogde opperrechter. Via Twitter sprak hij eerst zijn steun en vertrouwen uit in Kavanaugh. ,,Rechter Brett Kavanaugh is een goede man, met een vlekkeloze reputatie, die nu onder vuur ligt van radicale linkse politici die geen antwoorden willen, maar alleen willen vernietigen en vertragen. Feiten doen er niet toe. Ik heb daar elke dag mee te maken in Washington", twitterde hij.

Judge Brett Kavanaugh is a fine man, with an impeccable reputation, who is under assault by radical left wing politicians who don’t want to know the answers, they just want to destroy and delay. Facts don’t matter. I go through this with them every single day in D.C. Donald J. Trump

Vervolgens zette hij vraagtekens bij de geloofwaardigheid van Ford. ,,Ik twijfel er niet aan dat als de aanval op dr. Ford zo erg zou zijn als ze zegt, zij of haar liefhebbende ouders meteen aangifte zullen hebben gedaan. Laat ze die aangifte op tafel leggen, zodat we datum, tijd en plaats weten!", aldus de president.

I have no doubt that, if the attack on Dr. Ford was as bad as she says, charges would have been immediately filed with local Law Enforcement Authorities by either her or her loving parents. I ask that she bring those filings forward so that we can learn date, time, and place! Donald J. Trump

Nipte meerderheid

De tijd dringt voor de Republikeinen om nog een conservatieve Hogerechter aan te stellen, nu de tussentijdse verkiezingen van 6 november dichterbij komen. Ze hebben slechts een zeer nipte meerderheid in de Senaat (51-49), en vrezen hun meerderheid en dus ook hun kandidaat te verliezen.