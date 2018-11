Wordt Mohammed bin Salman vervolgd in Argentinië?

In Argentinië is een rechter een vooronderzoek begonnen naar Mohammed bin Salman. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) had hiertoe opgeroepen. Volgens HRW is Bin Salman schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid, waaronder zijn betrokkenheid bij de moord op journalist Jamal Khashoggi en zijn aandeel in de strijd met buurland Jemen. De kroonprins kwam gisteren voor de G20-top aan in Argentinië.

Het verzoek van een aanklager om te kijken of naar Bin Salman ook in andere landen al onderzoek lopen, werd door rechter Ariel Lijo goedgekeurd. De rechter wil van HRW meer details over de beschuldigingen aan het adres van de kroonprins. Op een later tijdstip wordt bepaald of er een formeel onderzoek komt.