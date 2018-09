Senaat stelt stemming over kandidatuur Kavanaugh uit, Trump geeft FBI opdracht onderzoek te doen naar beschuldigingen

Beoogd opperrechter Brett Kavanaugh kon zijn emoties niet de baas tijdens de hoorzitting. Foto AFP

Vrijdag heeft de Justitie-commissie van de Senaat ingestemd met de kandidatuur van Kavanaugh. Dat ging niet zonder slag of stoot. De Republikeinse senator Jeff Flake drong er in een motie op aan dat er eerst een FBI-onderzoek moest worden gehouden voordat de Senaat definitief over de aanstelling van Kavanaugh beslist. Als dat onderzoek er niet zou komen, kon hij niet garanderen dat hij in de Senaat achter Kavanaugh zou gaan staan.

Al snel liet ook de Republikeinse senator Lisa Murkowski weten dat zij het idee van Flake steunt. Na beraad besloten Republikeinse senatoren erin mee te gaan, al moet zaterdag formeel nog over het uitstel worden gestemd. Christine Blasey Ford, die naar buiten kwam met het verhaal over de aanranding, juicht het onderzoek door de FBI toe.

De Amerikaanse president Trump liet kort na de stemming van de Justitie-commissie al weten ‘zelfs geen klein beetje’ te overwegen een eventuele vervanger voor Kavanaugh te zoeken.

Druk van Trump

Donderdag vond er voor de commissie een emotioneel verhoor plaats van Kavanaugh en de vrouw die hem beschuldigt van seksueel misbruik, Christine Blasey Ford. De Republikeinen, die na de hoorzitting snel bijeenkwamen, voelen de druk van president Trump. Hij was in het Witte Huis ook urenlang aan het tv-scherm gekluisterd. Nadat Kavanaugh was uitgesproken, noemde de Amerikaanse president zijn getuigenis ‘krachtig en eerlijk’. Hij riep de parlementariërs op de benoeming van de conservatieve rechter tot lid van het Hooggerechtshof niet langer te vertragen. ‘De Senaat moet stemmen!’, aldus Trump.

Tegelijk deden diverse organisaties een klemmend beroep op de Republikeinen om de benoeming niet door te drukken. De Advocatenorde schaarde zich achter de oproepen van de Democratische leden van de Justitie-commissie om een pauze in te lassen, zodat de FBI de beschuldigingen tegen Kavanaugh kan onderzoeken.

Terugtrekken

Een tegenvaller voor Kavanaugh was dat de jezuïetenorde de opperrechter donderdagavond opriep zich terug te trekken. Deze religieuze orde steunde Kavanaugh vanaf zijn nominatie omdat ze hoopten dat hij in het Hooggerechtshof een einde zou maken aan het verbod op abortus. Kavanaugh roept ook voortdurend, zoals donderdag in de commissie, hoe trots hij is op de jezuïetenscholen waarop hij zat.

‘Als de Republikeinen in de Senaat doorgaan met zijn benoeming, zullen zij voorrang geven aan politieke doelen boven de seksuele aanklacht van een vrouw’, aldus de orde in het blad van de organisatie.

De Republikeinse senator Jeff Flake luistert donderdag aandachtig tijdens de hoorzitting in de Senaatscommissie voor Justitie. Foto REUTERS

'Het is lastig'

Flake had zich na de hoorzitting donderdag nog op de vlakte gehouden. ‘Het is lastig’, zei de senator na het relaas van Ford en Kavanaugh. ‘Zij deden het allebei goed.’ Vrijdag maakte hij bekend de aanstelling van Kavanaugh wel te steunen, maar vlak voor de zitting werd hij nog door twee vrouwen in de wandelgangen klemgezet. Zij vroegen hem in tranen in de Justitie-commissie toch vooral tegen de benoeming van Kavanaugh te stemmen.

Samen met twee andere kritische Republikeinse senatoren, Susan Collins en Lisa Murkowski, overlegde Flake donderdag na de hoorzitting direct met een Democratische collega die de benoeming van Kavanaugh niet afwijst. Deze senator, Joe Manchin, behoort tot een groep Democraten die rekening moet houden met de grote aanhang van Trump in hun thuisstaat. Stoten zij deze Republikeinse kiezers voor het hoofd door tegen Kavanaugh te stemmen, dan brengen zij hun herverkiezing in gevaar bij de Congresverkiezingen in november of over twee jaar.

Murkowski toog na acht uur drama in de Senaatscommissie naar huis, om wat te eten en om over alles ‘nog eens goed na te denken’. Hoe lastig de Kavanaugh-benoeming is geworden, bleek ook uit de oproep van vijf Republikeinse gouverneurs om de stemming uit te stellen voor een FBI-onderzoek om te zien wie de waarheid spreekt.

Zij vrezen weer voor hun herverkiezing in november, als Kavanaugh wordt gekozen, omdat zij gouverneur zijn van een staat met veel Democratische kiezers. Zoals gouverneur Chris Sununu van New Hampshire, die volgens zijn Democratische uitdager Molly Kelly onvoldoende afstand heeft genomen van Kavanaugh. ‘Hij moet de vrouwen van New Hampshire zijn excuses aanbieden’, aldus Kelly vrijdag.