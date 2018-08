Senaat in Argentinië blokkeert abortusvoorstel

Een voorstander van legalisering van abortus staat voor het parlementsgebouw in Buenos Aires. Foto AFP

Het voorstel legaliseerde het afbreken van de zwangerschap tot en met de veertiende week. Het lagerhuis van het Argentijnse parlement had al groen licht gegeven, maar de Senaat verwierp het voorstel uiteindelijk met 38 tegen 31 stemmen.

Sommige voorstanders laten zich niet uit het veld slaan. ‘Ik ben nog steeds optimistisch. De wet is vandaag niet goedgekeurd, maar dat zal morgen of de dag daarna alsnog gebeuren’, meent een 23-jarige vrouw. ‘Dit is nog niet voorbij.’

De huidige wetgeving in Argentinië stamt uit 1921 en staat abortus alleen toe als het leven van de moeder in gevaar is of als de zwangerschap het gevolg is van verkrachting. Maar een verkrachting bewijzen is lastig, en ook als het wel lukt, is het vaak onmogelijk een arts te vinden die de abortus wil uitvoeren. De vrouw is dan alsnog genoodzaakt zich tot een illegale abortuskliniek te wenden.

Tegenstanders van legalisering van abortus vieren tegelijkertijd hun overwinning op straat in Buenos Aires. Foto Reuters

Gevangenisstraf

Jaarlijks ondergaan naar schatting een half miljoen Argentijnse vrouwen een illegale abortus. Gemiddeld eens per week sterft een meisje of vrouw aan de gevolgen daarvan. Vrouwen die betrapt worden op het plegen van abortus, kunnen tot vier jaar gevangenisstraf krijgen.

Het feit dat het debat überhaupt plaatsvond, was een grote overwinning voor de vrouwenbeweging. Elf jaar lang probeerden zij legalisering op de parlementaire agenda te krijgen. Het wetsvoorstel is zeven keer aangepast, maar nooit in behandeling genomen. De linkse oud-president Cristina Kirchner en haar voorganger en echtgenoot Kirchner waren fervent tegenstander.

Het is opmerkelijk dat de huidige president, de rechts-conservatieve Mauricio Macri, wel ruimte gaf voor het debat, aangezien ook hij tegen abortus is. Wellicht hoopt hij hiermee de aandacht af te leiden van andere kwesties, zoals de inflatie, de kwakkelende economie en zijn omstreden neoliberale hervormingen. Maar het besluit lijkt vooral het resultaat van de druk die Argentijnse feministen de afgelopen jaren hebben opgevoerd.

Protest tegen het besluit van de Senaat om het abortusvoorstel te blokkeren. Foto AFP

Nu Una Menos

In 2015 vermoordde een zestienjarige jongen met hulp van zijn ouders een veertienjarig meisje dat hij zwanger had gemaakt. De woede over deze zaak ontaardde in massale demonstraties. De ‘Ni Una Menos’ (niet één vrouw minder) beweging was geboren en verzet zich tegen machismo en geweld tegen vrouwen, en voor het recht op abortus. De wereldwijde verontwaardiging over #MeToo gaf de beweging verder vleugels.